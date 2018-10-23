Аграріям потрібні не дотації, а захист прав і здешевлення кредитів, – Бахматюк

Власник одного з флагманів українського аграрного сектора компанії Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк розповів про дотації аграріям, механізм їх розподілу та дійсно необхідні кроки по підтримці українського агросектору.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Олег Бахматюк заявив, що його компанія не отримувала цього року жодної копійки по цій програмі. Більш того, Олег Бахматюк вважає цю модель неробочою і такою, яка є несправедливою для 80% учасників ринку: "Справедливий розподіл дотацій має бути автоматичним і незалежним від чиновника і бізнесмена. У нас працювала не ідеальна, але робоча модель автоматичного повернення ПДВ. І вона влаштовувала майже всіх. Її зламали в угоду популізму, МВФ чи ще чомусь. Натомість зараз пропонуються неробочі моделі, які призводять до перекосів і маси інсинуацій. Тому, як на мене, треба або повернутися до автоматичного повернення, але це, наскільки я розумію, не дозволить зробити МВФ, або потрібно просто чесно сказати: наступного року ніяких дотацій аграріям не треба давати. Це буде чесніше щодо 80% ринку ніж вигадувати чергові ситуативні квазімоделі".

На думку бізнесмена, 90% ринку виступає проти нинішньої моделі і 100% ринку розуміє, що головна проблема, яка заважає розвиватись аграрному сектору економіки – не розподіл дотацій, а інфраструктурні проблеми і побори силовиків.

"Дрібному фермеру треба дати можливість узаконити землю і врегулювати питання з рейдерством. Це для нього більша допомога держави, ніж міфічна дотація. Окрім того, я підтримую ідею стимулювання вирущовуння ВРХ, коли держава дотує кожну голову вирощуваної худоби. Але ця ідея поки, на жаль, дуже слабо запрацювала", – розповів Олег Бахматюк. Бізнесмен вважає – кошти, які держава виділяє на дотації в агросекторі, а це близько 4 млрд грн, мають піти на підтримку вирощування ВРХ та здешевлення кредитів.