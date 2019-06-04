10:09
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании

      42 Читати новину українською
      Олег Корбан
      Олег Корбан / uk.wikipedia.org

      Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины стал заместитель председателя партии Олег Корбан.

      Такое решение было принято Президиумом Аграрной партии Украины.

      54-летний Олег Корбан является заместителем председателя Аграрной партии, а также председателем Киевской областной партийной ячейки. В рядах АПУ – с 2016 года.

      "Украинское село делает выбор в пользу Аграрной партии, и подтверждение тому – стабильно высокий результат на местных выборах", – утверждает руководитель избирательной кампании. Сейчас Аграрная партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов.

      "Наша цель сегодня – вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7-8% голосов", – подчеркнул Олег Корбан.

      По мнению Олега Корбана, для Аграрной партии такой результат на выборах является вполне реальным. Ведь политики, которые сегодня представляют Аграрную партию в регионах, показывают новое качество управления на местах и ​​имеют авторитет в своих общинах.

      Достижения представителей Аграрной партии, по словам Олега Корбана, будут активно использоваться и во время парламентских выборов: "Сегодня для всей Украины они станут новыми, но одновременно успешными лицами". Представители Аграрной партии успешно реализуют социальные и инфраструктурные проекты, создают рабочие места и работают над инвестиционной привлекательностью своих населенных пунктов.

      На выборах в ОТГ, которые состоятся в июне 2019 года, по словам Олега Корбана, Аграрная партия имеет целью занять как минимум второе место по числу избранных депутатов и глав общин.

      blog_ava
      Реальность или провокация: может ли Украине угрожать вторжение в Буковину
      сегодня
      511
      Теги: Новости Украины Новости политики Аграрная партия Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сегодня , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 397
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сегодня , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1231
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      273
      Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      сегодня , 01:50 Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      819
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 01:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 2941
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук