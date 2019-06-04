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      Аграрна партія назвала керівника виборчої кампанії

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      Олег Корбан
      Олег Корбан / uk.wikipedia.org

      Керівником виборчої кампанії Аграрної партії України на виборах до Верховної Ради України став заступник голови партії Олег Корбан.

      Таке рішення було прийняте Президією Аграрної партії України.

      54-річний Олег Корбан є заступником голови Аграрної партії, а також головою Київського обласного партійного осередку. У лавах АПУ – з 2016 року.

      "Українське село робить вибір на користь Аграрної партії, і підтвердження тому – стабільно високий результат на місцевих виборах", – стверджує керівник виборчої кампанії. Зараз Аграрна партія входить в трійку лідерів за кількістю депутатів місцевих рад.

      "Наша мета сьогодні – входження Аграрної партії до Верховної Ради України із результатом у 7-8% голосів", – наголосив Олег Корбан.

      На думку Олега Корбана, для Аграрної партії такий результат на виборах є цілком реальним. Адже політики, які сьогодні представляють Аграрну партію в регіонах, показують нову якість управління на місцях і мають авторитет у своїх громадах.

      Досягнення представників Аграрної партії, за словами Олега Корбана, будуть активно використовуватися і під час парламентських перегонів: "Сьогодні для всієї України вони стануть новими, але водночас успішними обличчями". Представники Аграрної партії успішно реалізують соціальні та інфраструктурні проекти, створюють робочі місця і працюють над інвестиційною привабливістю своїх населених пунктів.

      На виборах в ОТГ, що відбудуться в червні 2019 року, за словами Олега Корбана, Аграрна партія має на меті посісти як мінімум друге місце за кількістю обраних депутатів і голів громад.

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      Теги: Новини України Новини політики Аграрна партія України
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