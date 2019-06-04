Аграрна партія назвала керівника виборчої кампанії
Керівником виборчої кампанії Аграрної партії України на виборах до Верховної Ради України став заступник голови партії Олег Корбан.
Таке рішення було прийняте Президією Аграрної партії України.
54-річний Олег Корбан є заступником голови Аграрної партії, а також головою Київського обласного партійного осередку. У лавах АПУ – з 2016 року.
"Українське село робить вибір на користь Аграрної партії, і підтвердження тому – стабільно високий результат на місцевих виборах", – стверджує керівник виборчої кампанії. Зараз Аграрна партія входить в трійку лідерів за кількістю депутатів місцевих рад.
"Наша мета сьогодні – входження Аграрної партії до Верховної Ради України із результатом у 7-8% голосів", – наголосив Олег Корбан.
На думку Олега Корбана, для Аграрної партії такий результат на виборах є цілком реальним. Адже політики, які сьогодні представляють Аграрну партію в регіонах, показують нову якість управління на місцях і мають авторитет у своїх громадах.
Досягнення представників Аграрної партії, за словами Олега Корбана, будуть активно використовуватися і під час парламентських перегонів: "Сьогодні для всієї України вони стануть новими, але водночас успішними обличчями". Представники Аграрної партії успішно реалізують соціальні та інфраструктурні проекти, створюють робочі місця і працюють над інвестиційною привабливістю своїх населених пунктів.
На виборах в ОТГ, що відбудуться в червні 2019 року, за словами Олега Корбана, Аграрна партія має на меті посісти як мінімум друге місце за кількістю обраних депутатів і голів громад.