Аграрная партия определилась с кандидатом в президенты и призвала объединиться против реванша пророссийских сил.

Так, согласно решению съезда, в следующих президентских выборах 2019 примет участие лидер АПУ Виталий Скоцик.

Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам XV очередного съезд АПУ "Не допустим реванша прокремлевских сил на выборах 2019".

По информации пресс-службы, партийцы собрались 21 октября в столичном Дворце спорта. По результатам съезда также был утвержден ряд важных документов и внесены изменения в руководящие органы партии.

Президент страны-агрессора Владимир Путин уже прямо заявляет, что будет налаживать отношения с Украиной только тогда, когда дождется результатов выборов, а в это время в Украине готовят плацдарм для реванша – скупают и осуществляют рейдерство политических сил. Аграрная партия как единственная в Украине независимая, демократическая политсила первой попала под удар...,

– заявил лидер АПУ Виталий Скоцик.

По результатам съезда также было утверждено обращение к иностранным посольствам и политическим партнерам (всего до 50 политических сил) о помощи и поддержке в борьбе с прокремлевскими политическими силами, которые пытаются взять реванш на следующих выборах 2019 года.

На съезде также было принято несколько важных документов, в частности, изменен устав партии – в документ внесены положения об импичменте председателя партии.

Как ранее сообщали СМИ, люди кума президента России Виктора Медведчука готовили переворот в Аграрной партии на очередном съезде в сентябре.

Политтехнолог Владимир Грановский сознательно придумал компрометирующую кампанию для Аграрной партии и, таким образом, "сделал" негативный имидж Виталию Скоцику.

Позже в СМИ Скоцик прокомментировал роль скандального политтехнолога в Аграрной партии: "Грановский лично предлагал мне договориться положить партию под пророссийские силы. После того, как я отказался, они с коррупционерами из правительства и бывшего штаба Тимошенко (Михаилом Поживановым, Олегом Корбаном и Владимиром Шандрой) предприняли попытку захвата власти в партии".