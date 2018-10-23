Аграрна партія визначилася з кандидатом в президенти і закликала об'єднатися проти реваншу проросійських сил.

Так, згідно з рішенням з'їзду, в наступних президентських виборах 2019 візьме участь лідер АПУ Віталій Скоцик.

Про це повідомляє прес-служба партії за підсумками XV чергового з'їзд АПУ "Не допустимо реваншу прокремлівських сил на виборах 2019".

За інформацією прес-служби, партійці зібралися 21 жовтня в столичному Палаці спорту. За результатами з'їзду також було затверджено низку важливих документів і внесені зміни до керівних органів партії.

Президент країни-агресора Володимир Путін вже прямо заявляє, що буде налагоджувати відносини з Україною тільки тоді, коли дочекається результатів виборів, а в цей час в Україні готують плацдарм для реваншу – скуповують і здійснюють рейдерство політичних сил. Аграрна партія як єдина в Україні незалежна, демократична політсила першою потрапила під удар...,

– заявив лідер АПУ Віталій Скоцик.

За результатами з'їзду також було затверджено звернення до іноземних посольств і політичним партнерам (всього до 50 політичних сил) про допомогу і підтримку в боротьбі з прокремлівськими політичними силами, які намагаються взяти реванш на наступних виборах 2019 року.

На з'їзді також було прийнято кілька важливих документів, зокрема, змінено статут партії – в документ внесено положення про імпічмент голови партії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, люди кума президента Росії Віктора Медведчука готували переворот в Аграрній партії на черговому з'їзді у вересні.

Політтехнолог Володимир Грановський свідомо придумав компрометуючу кампанію для Аграрної партії і, таким чином, "зробив" негативний імідж Віталію Скоцику.

Пізніше в ЗМІ Скоцик прокоментував роль скандального політтехнолога в Аграрній парті: "Грановський особисто пропонував мені домовитися покласти партію під проросійські сили. Після того, як я відмовився, вони з корупціонерами з уряду і колишнього штабу Тимошенко (Михайлом Поживановим, Олегом Корбаном і Володимиром Шандрою) зробили спробу захоплення влади в партії".