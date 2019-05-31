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      Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / slovoidilo.ua

      Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет Съезд и выдвинет своих кандидатов.

      Партия будет принимать участие в общеукраинских выборах впервые, об этом она сообщила на своем сайте. 

      Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера.

      Аграрная партия имеет едва ли не самую разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5 тысяч депутатов местных советов избраны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 тысяч активистов и волонтеров.

      Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех украинцев, проживающих в селах и небольших городах, а также всех украинцев, чья жизнь напрямую связана с украинским селом. Наши избиратели – жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в селах; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и бизнесовая деятельность связана с агарной сферой.

      Свою миссию в парламенте и правительстве Аграрная партия видит в возвращении мудрости, хозяйственности и других традиций украинского народа к центральным органам власти.

      Аграрная партия полностью соответствует запросам украинского общества на обновление политической элиты. Партия будет вести к парламенту и к правительству команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных сообществ как депутаты местных советов и руководители органов самоуправления.

      Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа".

      В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Аграрная партия Украины Парламентские выборы 2019
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