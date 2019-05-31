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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / slovoidilo.ua

      Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе З’їзд та висуне своїх кандидатів.

      Партія братиме участь у загальноукраїнських виборах вперше, про це вона повідомила на своєму сайті. 

      Незважаючи на короткий термін кампанії, партія переконана в подоланні бар’єру.

      Аграрна партія має чи не найбільш розгалужену і потужну мережу низових організацій. Це підтверджується стабільно високими результатами партії на місцевих виборах. Понад 5 тисяч депутатів місцевих рад обрані від Аграрної партії. Партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів.

      Аграрна партія України має намір представляти інтереси всіх українців, які проживають у селах та невеликих містах, а також усіх українців, чиє життя безпосередньо пов’язане з українським селом. Наші виборці мешканці сіл та невеликих міст; українці, чиї батьки й родичі живуть у селах; це вихідці із сільської місцевості; це українці, чия трудова і бізнесова діяльність пов'язана з агарною сферою.

      Свою місію в парламенті та уряді Аграрна партія вбачає у поверненні мудрості, хазяйновитості та інших традицій українського народу до центральних органів влади.

      Аграрна партія повністю відповідає запиту українського суспільства на оновлення політичної еліти. Партія вестиме до парламенту й до уряду команду професійних управлінців і політиків, які вже завоювали довіру людей завдяки ефективному представництву їх інтересів, а також завдяки внеску у розвиток місцевих громад як депутати місцевих рад та керівники органів самоврядування.

      Уже у складі нового парламенту Аграрна партія вестиме переговори про формування більшості, передусім, з партією "Слуга народу".

      Найближчим часом партія повідомить ім’я керівника виборчого штабу.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Аграрна партія України
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