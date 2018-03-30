Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків

Аграрні олігархи знову намагаються залізти в кишені простих селян та середнього бізнесу. Маючи політичний вплив, вони хочуть поставити собі на службу всю галузь.Україною прокотилася серія протестних акцій аграріїв, включаючи з перекриттям трас. Причина – цинічне маніпулювання парламентом з метою отримання надприбутків кількома родинами аграрних олігархів.

Все почалося у грудні минулого року, коли глибокої ночі Верховна Рада проголосувала за бюджет. Разом з основним фінансовим кошторисом країни Рада схвалила поправки до Податкового кодексу України.

Метою цього закону є "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році", але насправді саме в цьому законі лобісти закладають собі пільги коштом інших. Маючи політичний вплив на депутатів або президента, вони гарантують собі більш сприятливі умови чи то ведення бізнесу, чи то розподілу бюджетних коштів.

Читайте также: Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"

Тобто бюджетна ніч – це момент, коли всі демони політичної корупції виходять на поверхню. Якщо за рік до того аграрний мільярдер Юрій Косюк з "Нашої Ряби" гарантував собі отримання півтора мільярда дотацій з бюджету, то зараз розгулялося аграрне лобі групи "Кернел", власниками якої є депутат Віталій Хомутиннік та колишній депутат Андрій Веревський.



Андрій Веревський

В бюджетну ніч до Податкового кодексу внесли поправку, якою скасували бюджетне відшкодування податку на додану вартість при експорті технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику.

Спробую пояснити спрощено. Фактично, аграріїв перевели в статус кріпаків, яким політики заборонили вивозити власноруч вирощену продукцію закордон.



Адже, без відшкодування ПДВ, такий продаж продукції на експорт стає фінансово невигідним. Натомість привілею отримали українські переробники сої, ріпаку та соняшнику, які зберегли компенсацію податку на додану вартість при експорті своєї продукції.



Іншими словами, цим голосуванням депутати створили преференцію для переробних заводів. Тобто депутати та чиновники замість виробників сої, ріпаку та соняшнику вирішили, що їм робити з власним врожаєм.



Зазначене рішення в бюджетну ніч порушує статтю Регламенту Верховної Ради – адже поправки до другого читання можуть вноситися лише до того тексту, який прийнятий Радою в першому читанні. А в редакції першого читання не було змін до відповідного розділу Податкового кодексу України.



Ба більше, ця поправка була провалена депутатами, але голова податкового комітету Ради, близька соратниця президента Порошенка ще з роботи на 5 Каналі Ніна Южаніна перед голосуванням в цілому за податкові новації на 2018 рік повторно оголосила поправку про заборону відшкодовувати ПДВ експортерам сої, ріпаку та соняшнику.

Читайте также: Формула байдужості: що доводить екологію у Дніпрі до катастрофічного стану

Внаслідок цих маніпуляцій, частина народних депутатів України проголосували бездумно або на автоматі, заборонивши фактично експорт олійних культур.

В результаті, лобісти поправки почали отримувати зиск вже наступного ранку після підписання бюджету. Почалося падіння закупівельних цін на олійні культури, а середні аграрії вже підраховують збитки, які складуть декілька мільярдів гривень.

Податкова махінація, прокручена в бюджетну ніч, порушує міжнародні зобов’язання України. За Генеральною угодою з тарифів і торгівлі, цитую, можливе тимчасово обмеження експорту, але тільки з метою попередження чи послаблення критичного дефіциту товарів.



В Україні – повністю протилежна історія. Ми є світовим лідером з виробництва олійних культур і не лише повністю забезпечує потребу вітчизняного ринку, але і є країною номер один у світі по обсягах експорту соняшникової олії.



І головним гравцем тут є компанія "Кернел", власниками якої є Хомутиннік та Веревський.



Віталій Хомутиннік



Тому представники середнього аграрного бізнесу, які не хочуть бути сировинним придатком олігархічних кланів, вимагають не просто відтермінувати, а повністю скасувати дискредитаційну норму.



А тим часом і Юрій Косюк з "Нашої Ряби", який нещодавно відзначився гулянкою на лижному курорті в Куршевелі, тепер перекроює під себе бюджетні дотації на 2018 рік. Програма називається "Державна підтримка галузі тваринництва", але умови традиційно виписали таким чином, щоб левова частка коштів була потрачена на птахівництво, зокрема, на дотації для Миронівського хлібопродукту Косюка.



Так, гроші будуть платити як компенсацію частки видатків на будівництво птахофабрик. Минулого року на програму підтримки всього тваринництва було передбачено лише 170 мільйонів гривень, у 2018 році осяг витрат збільшено в 24 рази – до 4 мільярдів.

Читайте также: Чому Наталія Поклонська досі громадянка України

Оскільки найбільші видатки на птахівництво здійснює Миронівський хлібопродукт, то вони й отримають, швидше за все, основну суму. Фактично, ідеться про розвиток власного бізнесу коштом бюджету та всупереч інтересам інших галузей – так само, як в часи Януковича це робили брати Клюєви на сонячній енергетиці.

Тільки тоді нинішні керівники держави називалося це все словосполученням "злочинна влада".

А зараз – не просто мовчать, а беруть участь у дерибані. Хто – часткою в бізнесі, хто – відкатом, хто – просто додатковими грошима на власні або політичні потреби. Зрозуміло, що українська економіка не зможе вижити, якщо буде дотувати олігархічний бізнес. Покращити життя простих громадян вийде тільки при запровадженні справедливого розподілу грошей платників податків – тобто наших з вами внесків до бюджету.