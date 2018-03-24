Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"

Днями Верховна Рада позбавила недоторканості депутата від "Опоблоку" Євгена Бакуліна за співучасть у схемах навколо двох вишок Бойка. Саме Бакулін був керівником "Нафтогазу", коли відбувалися оборудки з придбання бурильних установок.

Подання Генпрокуратури займає близько ста сторінок. Подання розкриває схему однієї з найгучніших афер епохи Януковича. Слідство встановило схему розподілу грошей, які було переплачено за вишки Бойка, і вперше названо перелік осіб, які наповнили свої гаманці коштом наших з вами грошей.

Отже, виявлено, що 95 мільйонів доларів переплати за вишки Бойка було переведено Януковичу та Арбузову на рахунки офшорних компаній з Панами, Белізу та Британських Віргінських островів.

Ще 15 мільйонів доларів переказали на рахунки власника латвійської компанії “Ризька судноверф” Василя Мельника, через якого закупили другу бурильну вежу.

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4 мільйони доларів отримала власниця "Вернум банк" Наталія Ігнатченко за конвертаційні послуги. Саме їй, як встановило слідство, були підконтрольні фірми прокладки Falcon Business Invest Systems Limited з Нової Зеландії та Highway Investment Processing з Британії, які й розіграли між собою фіктивний тендер на першу вежу. Фіктивний власник у них один – ризький бомж Ерік Ванагельс.

Ігнатченко в Києві за допомогою свого помічника на комп'ютері та сканері виготовила копії установчих документів двох цих фірм-прокладок, а також довіреності від імені директора цієї компанії латиша Стана Горіна.

Він раніше в інтерв'ю журналістці Наталії Седлецькій називав свої підписи підробленими. Тут же в офісі зберігалися печатки фірм-прокладок.



Всі ці документи заступник голови правління нафтогазівської доньки Чорноморнафтогазу Олександр Кацуба – син нинішнього депутата Верховної ради від групи Відродження Володимира Кацуби – передав прямо в комітет конкурсних торгів державної компанії.



Ті самостійно, прямо в офісі "Чорноморнафтогазу" в Сімферополі виготовили підроблену пропозицію для придбання веж та сфальсифікували підписи іноземних директорів фірм-прокладок з Британії та Нової Зеландії, що й розіграли між собою тендер.

Далі слідство встановило, що голова "Чорноморнафтогазу" Валерій Ясюк отримав за успішно проведену оборудку готівкою 3 мільйони доларів.



Голова "Чорноморнафтогазу" Валерій Ясюк

Цікаво, що він – близький соратник одного зі спонсорів "Народного фронту" та фігуранта інших кримінальних проваджень в Швейцарії, Австрії, Чехії та Україні Миколи Мартиненка. Свою кар'єру в 1990-их Ясюк починав у компанії Мартиненка "Торговий дім".



Ще 2 мільйони доларів готівкою отримав заступник голови правління "Нафтогазу" Євген Корнійчук – не переплутайте його з колишнім заступником міністра юстиції, який має таке саме ім"я та прізвище.

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А тепер найцікавіше. Шосту частину всіх вкрадених грошей, тобто 25 мільйонів доларів перерахували компанії Sonic Boom Finance Corp, підконтрольній Світлані Бакуліній, доньці тодішнього голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна. В мене виникає питання – а хто такий Бакулін, щоб отримувати таку величезну частку від усіх вкрадених грошей з "вишок Бойка"?

Його роль була лише в тому, щоб підписувати папери, які готувало вище керівництво – а також виправдовувати завищену ціну на бурові установки.

Бакулін був, є і буде ЗІЦ-головуючим у Бойка. Саме під керівництвом Бойко він працював в Лисичанську, а потім Бойко рухав його слідом за собою кар'єрними сходами. Максимум, на що міг розраховувати Бакулін з вишок - це пару мільйонів за старанність і працю, але точно не 25 мільйонів доларів.



Тобто він отримав ці гроші на рахунок своєї доньки для того, щоб передати іншим, вище стоячим керівникам. І друге – це відсутність будь-якої згадки про самого Бойка в поданні Луценка. Генпрокурор стверджує, що не знайдено доказів того, що гроші осіли на рахунках Бойка.



Але зводити його участь у злочинній організації лише як отримувач неправомірної вигоди є або свідомим намаганням врятувати його від покарання, або незнанням кримінального кодексу. Адже мотив особистого збагачення є не єдине, чим він міг керуватися – так само здійснювати прикриття на найвищому рівні афери з вишками Бойко міг з кар'єрних міркувань. Наприклад, аби отримати посаду прем'єр-міністра від Януковича. Чи гарантії для збереження на посаді глави адміністрації президента для його товариша та кума Сергія Льовочкіна.



Сергій Льовочкін



Ба більше, генпрокурор Луценко нехтує той факт, що Бойко фігурував у ще одному провадженні – щодо афери зі скрапленим газом Курченка. Ще в 2015 році проект подання про притягнення Бойка до кримінальної відповідальності був підготовлений слідчим Адріаном Лупу, але воно було спочатку заблоковане генпрокурором Шокіним, а потім – його наступником Луценком.

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Користуючись нагодою, під час розгляду подання на Бакуліна я запитав Луценка про цей факт, на що генпрокурор прикрився – начебто керівник Управління спеціальних розслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив йому про відсутність такої підозри.

Але як з'ясувалося, Луценко просто сказав неправду. Насправді, за словами Горбатюка, цю справу його підрозділ ніколи не розслідував.

І як раз навпаки, Горбатюк фактично визнав, що відносно Бойка в справі скрапленого газу Курченка – цитую – "у 2015 році готувалися відповідні процесуальні документи".



Ще ж і надто, за словами Луценка, справа про вишки відносно Бойка теж має перспективи, але вона була вилучена в Горбатюка та передана до іншого підрозділу, який зупинився на Бакуліні. А той втечею до Росії фактично зупинив будь-які подальші рухи в напрямку Бойка.



Таким чином, нинішній лідер "Опозиційного блоку" за сприяння Генпрокуратури – читай, Банкової – отримав можливість з розв'язаними руками іти на вибори президента. Мати такого токсичного кандидата – якраз і є сценарієм адміністрації президента.



Але я переконаний, що ми з вами – українські громадяни – розуміємо всю фальш цієї гри. Та не дамо шахраям пошити всіх у дурні.