Об этом 24 каналурассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он также отметил, что вряд ли Индия будет действовать совместно с западными странами, но некоторые изменения в отношениях все же произойдут. К темеЭкспорт российской нефти в Китай и Индию упал на 30% "Сейчас Индия будет более подвержена действиям в одном фарватере с западными странами. Вряд ли Индия будет сильно помогать, это вряд ли возможно", – говорит Александр Краев. Скорее всего, в дальнейшем мы будем видеть увеличение военного присутствия США вокруг Тайваня, а Китай в дальнейшем будет провоцировать остров. – отмечает аналитик. Как будут развиваться события в районе Индийского океана, пока неизвестно. Но, по мнению Краева, именно здесь будет самая интересная часть этого нового противостояния. Подробнее о геополитических противостояниях в мире: смотрите видео Индия в июне закупила рекордные объемы нефти из россии Стоит добавить, что это примерно пятая часть от общего объема импорта Индии, которая является потребителем нефти в мире с топ-3. Собрания. Дело в том, что некоторые западные компании и страны отказались сотрудничать с Москвой в этом секторе. Главная причина такого шага – полномасштабное вторжение россии в Украину. В июне 2022 года Индия импортировала 4,8 миллиона баррелей нефти: Это на 3,8% меньше объема, приобретенного в мае% Но в то же время почти на 23% больше, чем годом ранее; В 2021 году импорт нефти был на низком уровне, поскольку спрос был под ударом второй мощной волны коронавируса в стране. В целом импорт российской нефти в Индию в июне вырос на 15,5% по сравнению с маем.