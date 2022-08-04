Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він також зазначив, що навряд Індія буде діяти спільно із західними країнами, але певні зміни у стосунках все ж відбудуться. Читайте такожЕкспорт російської нафти до Китаю та Індії впав на 30% "Зараз Індія буде більш схильна до дій у одному фарватері із західними країнами. Навряд Індія буде сильно допомагати, це навряд можливо", – каже Олександр Краєв. Найімовірніше, надалі ми будемо бачити збільшення військової присутності США довкола Тайваню, а Китай надалі провокуватиме острів, – зазначає аналітик. Як розвиватимуться події у районі Індійського океану, поки невідомо. Але надумку Краєва, саме тут буде найцікавіша частина цього нового протистояння. Детальніше про геополітичні протистояння у світі: дивіться відео Індія у червні закупила рекордні обсяги нафти з росії Варто додати, що це приблизно п'ята частина від загального обсягу імпорту Індії, яка є споживачем нафти у світі з топ 3. Нафтопереробні компанії з Індії скуповують сировину в держави-агресорки із суттєвими знижками відносно еталонної марки нафти Brent й основних сортів нафти із Близького Сходу. Річ у тому, що деякі західні компанії та країни відмовилися співпрацювати з москвою у цьому секторі. Головна причина такого кроку – повномасштабне вторгнення росії в Україну. У червні 2022 року Індія імпортувала 4,8 мільйона барелів нафти: Це на 3,8% менше від обсягу, який був придбаний у травні% Але водночас майже на 23% більше ніж роком раніше; У 2021 році імпорт нафти був на низькому рівні, оскільки попит був під ударом другої потужної хвилі коронавірусу в країні. Загалом імпорт російської нафти в Індії у червні зріс на 15,5% у порівнянні з травнем.