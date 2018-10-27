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      Агробизнес готовит кадры с университетской скамьи

      Новая тема 7 Читати новину українською

      Студенты-магистры Национального университета биоресурсов и природопользования течение семестра проходят обучение с практикой в компании Ukrlandfarming.

      Всего 60 студентов уже прошли разного рода подготовку благодаря компании, 15 из них – на тренинге "Публичные выступления", о чем получили сертификаты. Студентов впереди ждет еще целый ряд учебных активностей с Ukrlandfarming.

      Из-за оттока молодежи за границу и урбанизации аграрная отрасль испытывает острую нехватку специалистов, в частности рабочих, технических специальностей, менеджеров. Поэтому компания уже на этапе обучения готова помочь лучшим студентам начать карьеру.

      "Мы бы хотели развивать украинский бизнес здесь в Украине. Одна из целей – показать, что украинский бизнес является успешным, в частности, сельское хозяйство, и перспективным. Это не что-то такое, вроде остаточного варианта. Это достаточно высокотехнологичный бизнес, где можно себя реализовать достаточно успешно и сделать карьеру", – сказала директор по персоналу Ukrlandfarming Наталья Романенко.

      "Мы учимся на специальности управление персоналом и я хочу работать с персоналом", - рассказала студентка НУБИП Екатерина Терненко.

      "Я люблю молоко. И это очень крутая сфера, которая имеет много перспектив. В этой сфере я хочу приложить свои усилия, чтобы сделать ее лучше", – поделился студент НУБИП Тенгизи Чарквиани.

      Сейчас в Украине аграрный бизнес динамично развивается, становится более технологичным, эффективным, прибыльным. Это требует от работников больших знаний, умения учиться, работать с техникой, а затем, дает возможность получить конкурентную зарплату.

      "Мы постоянно работаем над тем, чтобы сблизить содержание обучения с потребностями производства. 15 студентов, отобранных студентов на нашем факультете, сформированы в эту группку. Это магистры, это те, кто уже непосредственно завтра будет на производстве и им нужна эта подготовка", – отметил заместитель кафедры аграрного менеджмента НУБиП Александр Новак.

      Компания Ukrlandfarming сотрудничает с 23 учебными заведениями по всей Украине. Сейчас готова трудоустраивать лучших выпускников.

      Теги: Новости Украины Агро 24 Ukrlandfarming
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 27 октября
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