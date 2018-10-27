Агробізнес готує кадри з університетських лав

Студенти-магістри Національного університету біоресурсів і природокористування протягом семестру проходять навчання з практикою в компанії Ukrlandfarming.

Загалом 60 студентів вже пройшли різного роду підготовку завдяки компанії, 15 з них – на тренінгу "Публічні виступи", про що отримали сертифікати. На студентів попереду чекає ще ціла низка навчальних активностей з Ukrlandfarming.

Через відтік молоді за кордон та урбанізацію аграрна галузь відчуває гостру нестачу фахівців, зокрема робітничих, технічних спеціальностей, менеджерів. Тож компанія вже на етапі навчання готова допомогти кращим студентам розпочати кар'єру.

"Ми б хотіли розвивати український бізнес тут в Україні. Одна із цілей – показати, що український бізнес є успішний, зокрема, сільське господарство, і перспективний. Це не є щось таке, що по залишковому варіанту. Це достатньо високотехнологічний бізнес, де можна себе реалізувати досить успішно і зробити кар'єру", – сказала директор із персоналу Ukrlandfarming Наталія Романенко.

"Ми навчаємося на спеціальності управління персоналом і я хочу працювати з персоналом", – розповіла студентка НУБІП Катерина Терненко.

"Я люблю молоко. І це дуже крута сфера, яка має багато перспектив. В цю сферу яхочу докласти своїх зусиль, щоб зробити її кращою", – поділився студент НУБІП Тенгізі Чарквіані.

Нині в Україні аграрний бізнес динамічно розвивається, стає більш технологічним, ефективним, прибутковим. Це вимагає від працівників більших знань, уміння навчатися, працювати з технікою, а, відтак, дає можливість отримати конкурентну зарплату.

"Ми постійно працюємо на тим, щоб наблизити зміст навчання до потреб виробництва. 15 студентів, відібраних студентів на нашому факультеті, сформовані в цю групку. Це магістри, це ті, хто вже безпосередньо завтра буде на виробництві і їм потрібна ця підготовка", – зазначив заступник кафедри аграрного менеджменту НУБІП Олександр Новак.

Компанія Ukrlandfarming співпрацює з 23 навчальними закладами по всій Україні. Наразі готова працевлаштовувати кращих випускників.