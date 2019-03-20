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      MHPaccelerator: запускается второй сезон программы развития аграрных стартапов

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      Агрохолдинг МХП в партнерстве с Radar Tech и Agrohub запускают второй сезон программы развития аграрных стартапов MHPaccelerator. Ее цель – поддержать молодых и перспективных украинских разработчиков, чьи проекты помогут улучшить технологический потенциал отрасли.

      В рамках программы в Киеве провели Idea Garage – своеобразный отбор, мини-хакатон, участники которого имеют возможность получить приглашение на обучение в преакселерационной программе MHP accelerator, а также шанс пройти полную 3-месячную программу, минуя этап полуфинального отбора в проект. Такие мероприятия проведут также в Днепре и Виннице.

      "В 2018 году на "гараже" мы сформировали новую команду, с новой идеей, которая затем попала в акселератор и получила первый приз. Это очень вдохновило нас, и мы решили, что такие мероприятия будем проводить регулярно", – рассказала Юлия Порошенко, основатель проекта Agrohub и соучредитель Radar Tech.

      Idea Garage
      Idea Garage в Киеве

      Председатель правления корпоративного акселератора Radar Tech Максим Бахматов объяснил, что задача команд на Idea Garage – во время мозгового штурма решить различные кейсы, сгенерировать и представить менторов идеи для дальнейшей их реализации.

      Проект-победитель акселератора МХП в 2018 году – "умный коврик", который отслеживает количество товара на полке магазина. Еще два финалиста пришли на программу также именно с "гаража идей". Сегодня эти стартапы успешно развиваются в сотрудничестве с агрохолдингом.


      В 2018 году "умный коврик" получил наивысшую оценку среди более 180 участников

      В этом году будут отобраны 10 резидентов акселератора. Это могут быть команды с уже готовым решением или люди, которые имеют интересную идею и только решили запустить свой стартап. Все они пройдут динамическую, адаптированную под нужды агроотрасли, учебную программу, в которой будут привлечены многие эксперты, в том числе из-за рубежа. Финалисты же получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с МХП.

      Мы надеемся после этой программы найти технологические решения, которые мы реализуем в компании совместно со стартапами. А еще хотим донести до участников, они действительно могут повлиять на развитие страны. Хотим, чтобы они попытались сначала сделать это здесь, перед тем, как продавать свою идею за рубежом,
      – прокомментировала Екатерина Корченко, руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций МХП.

      Ключевые задачи, которые ставит перед собой МХП – уменьшить отток талантов за границу, поддержать стартаперов, а также найти и воплотить инновационные решения в агросекторе.

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      Теги: Новости Украины Агро 24 Бизнес
      Источник: 24 канал
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