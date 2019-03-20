MHPaccelerator: запускається другий сезон програми розвитку аграрних стартапів

Агрохолдинг МХП у партнерстві з Radar Tech і Agrohub запускають другий сезон програми розвитку аграрних стартапів MHPaccelerator. Її ціль – підтримати молодих і перспективних українських розробників, чиї проекти допоможуть покращити технологічний потенціал галузі.

В рамках програми у Києві провели Idea Garage – своєрідний відбір, міні-хакатон, учасники якого мають нагоду отримати запрошення на навчання у преакселераційній програмі MHP accelerator, а також шанс пройти повну 3-місячну програму, оминаючи етап півфінального відбору до проекту. Такі заходи проведуть також у Дніпрі та Вінниці.

"У 2018 році на "гаражі" ми сформували нову команду, з новою ідеєю, яка потім потрапила в акселератор й отримала перший приз. Це дуже надихнуло нас, тож ми вирішили, що такі заходи будемо проводити регулярно", – розповіла Юлія Порошенко, фундатор проекту Agrohub та співзасновниця Radar Tech.



Idea Garage у Києві

Голова правління корпоративного акселератора Radar Tech Максим Бахматов пояснив, що завдання команд на Idea Garage – під час мозкового штурму вирішити різні кейси, згенерувати і презентувати менторам ідеї для подальшої їх реалізації.

Проект-переможець акселератора МХП у 2018 році – "розумний килимок", який відстежує кількість товару на полиці магазину. Ще два фіналісти прийшли на програму також саме з "гаража ідей". Сьогодні ці стартапи успішно розвиваються у співпраці з агрохолдингом.



У 2018 році "розумний килимок" отримав найвищу оцінку серед понад 180 учасників

Цього року будуть відібрані 10 резидентів акселератора. Це можуть бути команди з уже готовим рішенням або люди, які мають цікаву ідею і лише вирішили запустити свій стартап. Усі вони пройдуть динамічну, адаптовану під потреби агрогалузі, навчальну програму, до якої буде залучено чимало експертів, зокрема з-за кордону. Фіналісти ж отримають можливість комерційного запуску в партнерстві з МХП.

Ми сподіваємося після цієї програми знайти технологічні рішення, які ми реалізуємо в компанії спільно зі стартапами. А ще хочемо донести до учасників, що вони дійсно можуть вплинути на розвиток країни. Хочемо, щоб вони спробували спершу зробити це тут, перед тим, як продавати свою ідею за кордоном,

– прокоментувала Катерина Корченко, керівник відділу з внутрішніх та зовнішніх комунікацій МХП.

Ключові завдання, які ставить перед собою МХП – зменшити відтік талантів за кордон, підтримати стартаперів, а також знайти та втілити інноваційні рішення в агросекторі.