Агрохолдинг "Укрлендфарминг" помогает местным больницам преодолеть коронавирус
Здоровье и жизнь людей. "Укрлендфарминг" обеспечивает аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты врачей центра экстренной медицинской помощи и больницы в регионах, где работают предприятия одного из крупнейших в Украине агрохолдинга.
Керівники підрозділів щотижня беруть участь у відеоконференціях, аби розповісти про потреби регіонів і виділити кошти на боротьбу із короновірусом. Так, компанія "Прикарпаття" придбала засоби для дезінфекції та захисту медперсоналу на Івано-Франківщині, а "Агро-Край" у Гадячі передав місцевій лікарні лабораторне обладнання.
"Це перший апарат на базі нашої лабораторії – це аналізатор елетроктролітів та газів крові. Апарат призначений для хворих, які поступають до реанімаційного відділення нашої лікарні", – сказала завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Ларина Вельбой.
У нас 10 тисяч пайовиків в Гадяцькому районі, 770 працюючих, ми постійно допомогу надаємо цьому закладу і ця акція не остання, ми завжди будемо підставляти своє плече для того, щоб якомога швидше подолати цей коронавірус,
– зазначив директор ТОВ "АГРО-КРАЙ" Олександр Колодяжний.
"Ми дбаємо і піклуємось про лікарні, де ми господарюємо, ми допомагаємо їм всіляко як тільки можемо. Власне, станом на сьогодні, це вже в 19 обласних центрах нашої країни і в 650 населених пунктах", – розповіла операційний директор агрохолдингу "Укрлендфармінг" Галина Ковток.
Аби безперебійно забезпечувати продуктами харчування мільйони українців, в агрохолдингу суворо слідкують за станом здоров`я своїх працівників.
Ми забезпечені станом на сьогодні і дезінфекторами, і масками, і робочими костюмами, і респіраторами, де це потрібно. Контролюємо, чи немає людей з температурою, з нежиттю. Ми за всім цим контролюємо і не допускаємо таких людей до роботи,
– зазначила операційний директор агрохолдингу "Укрлендфармінг" Галина Ковток.
Загалом, на подолання пандемії коронавірусу медзакладам у 19 регіонах країни "Укрлендфармінг" виділить 20 млн гривень.
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