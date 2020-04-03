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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Агрохолдинг "Укрлендфармінг" допомагає місцевим лікарням подолати коронавірус

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      Здоров`я та життя людей. "Укрлендфармінг" забезпечує апаратами штучної вентиляції легень, засобами дезінфекції та індивідуального захисту лікарів центри екстреної медичної допомоги та лікарні в регіонах, де працюють підприємства одного з найбільших в Україні агрохолдингу.

      Керівники підрозділів щотижня беруть участь у відеоконференціях, аби розповісти про потреби регіонів і виділити кошти на боротьбу із короновірусом. Так, компанія "Прикарпаття" придбала засоби для дезінфекції та захисту медперсоналу на Івано-Франківщині, а "Агро-Край" у Гадячі передав місцевій лікарні лабораторне обладнання.

      "Це перший апарат на базі нашої лабораторії – це аналізатор елетроктролітів та газів крові. Апарат призначений для хворих, які поступають до реанімаційного відділення нашої лікарні", – сказала завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Ларина Вельбой.

      У нас 10 тисяч пайовиків в Гадяцькому районі, 770 працюючих, ми постійно допомогу надаємо цьому закладу і ця акція не остання, ми завжди будемо підставляти своє плече для того, щоб якомога швидше подолати цей коронавірус,
      – зазначив директор ТОВ "АГРО-КРАЙ" Олександр Колодяжний.

      "Ми дбаємо і піклуємось про лікарні, де ми господарюємо, ми допомагаємо їм всіляко як тільки можемо. Власне, станом на сьогодні, це вже в 19 обласних центрах нашої країни і в 650 населених пунктах", – розповіла операційний директор агрохолдингу "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

      Аби безперебійно забезпечувати продуктами харчування мільйони українців, в агрохолдингу суворо слідкують за станом здоров`я своїх працівників.

      Ми забезпечені станом на сьогодні і дезінфекторами, і масками, і робочими костюмами, і респіраторами, де це потрібно. Контролюємо, чи немає людей з температурою, з нежиттю. Ми за всім цим контролюємо і не допускаємо таких людей до роботи,
      – зазначила операційний директор агрохолдингу "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

      Загалом, на подолання пандемії коронавірусу медзакладам у 19 регіонах країни "Укрлендфармінг" виділить 20 млн гривень.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Укрлендфармінг Новини України
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