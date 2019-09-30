Агросектор сейчас в шоколаде, – Фурса о необходимости внедрения рынка земли

На 2020 год в проект госбюджета правительство не заложило деньги на поддержку фермерства и развитие сельского хозяйства. Для сравнения: на 2019 на эти цели было выделено 800 миллионов гривен. Что это может означать – читайте дальше.

Действительно ли аграриям нужна помощь

Как сказал экономический эксперт Сергей Фурса, если какая-то отрасль в Украине и чувствует себя хорошо, то это агросектор и IT. Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Запуск рынка земли – огромный прогресс

"Когда бедные поддерживают богатых – это не очень хорошо, потому что агросектор сейчас в шоколаде. Ведь они экспортируют в "Евросоюз" и другие страны и зарабатывают сверхприбыли", – подчеркнул Фурса.

Он обратил внимание на то, что сейчас некоторые фермеры протестуют против создания рынка земли в Украине. В то же время, они перекрывают дороги комбайнами John Deere, стоимость которого – 250 тысяч долларов за единицу. Поэтому Сергей советует, не слишком беспокоиться о том, что у аграриев не будет поддержки, ведь они "сами кого угодно смогут поддержать".

У нас 18 лет действует какой-то нелепый мораторий, который просто забирает деньги у селян и перераспределяет их в пользу агрохолдингов. Потому что вы арендуете по дешевке, например, селянин не может продать и отдает пай за мешок картошки. А вы зарабатываете сверхприбыли в результате экспорта. Вот, что происходит,

– пояснил экономический эксперт.



Рынок земли в Украине

О референдуме относительно рынка земли

Напомним, недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины с требованием провести референдум о продаже земли, прежде чем выносить закон на голосование Верховной Рады.

А сделаем референдум, можем ли мы продавать квартиры. Вот я не понимаю. Земля – ​​это частная собственность. Почему я, живя в Киеве, должен решать, будет ли продавать мнимая баба Галя в селе под Тернополем свой пай. Какое мое собачье дело, извините?! Это частная собственность,

– заявил Фурса.

Он отметил, что в Украине только 5% людей хотят продавать землю. И на эти 5% придут все: украинские олигархи, фермеры, иностранные компании.



"Серый" рынок земли в Украине давно существует / Инфографика 24 канала

К слову, в правительстве планируют начать продажу земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что ее купить смогут только украинские граждане и юридические компании, образованные по украинскому законодательству.

Все, что нужно знать о создании рынка земли – читайте здесь.

О том, кто создает мифы о рынке земли и зачем – смотрите здесь.