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      Агросектор сейчас в шоколаде, – Фурса о необходимости внедрения рынка земли

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      На 2020 год в проект госбюджета правительство не заложило деньги на поддержку фермерства и развитие сельского хозяйства. Для сравнения: на 2019 на эти цели было выделено 800 миллионов гривен. Что это может означать – читайте дальше.

      Действительно ли аграриям нужна помощь

      Как сказал экономический эксперт Сергей Фурса, если какая-то отрасль в Украине и чувствует себя хорошо, то это агросектор и IT. Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Запуск рынка земли – огромный прогресс

      "Когда бедные поддерживают богатых – это не очень хорошо, потому что агросектор сейчас в шоколаде. Ведь они экспортируют в "Евросоюз" и другие страны и зарабатывают сверхприбыли", – подчеркнул Фурса.

      Он обратил внимание на то, что сейчас некоторые фермеры протестуют против создания рынка земли в Украине. В то же время, они перекрывают дороги комбайнами John Deere, стоимость которого – 250 тысяч долларов за единицу. Поэтому Сергей советует, не слишком беспокоиться о том, что у аграриев не будет поддержки, ведь они "сами кого угодно смогут поддержать".

      У нас 18 лет действует какой-то нелепый мораторий, который просто забирает деньги у селян и перераспределяет их в пользу агрохолдингов. Потому что вы арендуете по дешевке, например, селянин не может продать и отдает пай за мешок картошки. А вы зарабатываете сверхприбыли в результате экспорта. Вот, что происходит,
      – пояснил экономический эксперт.


      Рынок земли в Украине

      О референдуме относительно рынка земли

      Напомним, недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины с требованием провести референдум о продаже земли, прежде чем выносить закон на голосование Верховной Рады.

      А сделаем референдум, можем ли мы продавать квартиры. Вот я не понимаю. Земля – ​​это частная собственность. Почему я, живя в Киеве, должен решать, будет ли продавать мнимая баба Галя в селе под Тернополем свой пай. Какое мое собачье дело, извините?! Это частная собственность,
      – заявил Фурса.

      Он отметил, что в Украине только 5% людей хотят продавать землю. И на эти 5% придут все: украинские олигархи, фермеры, иностранные компании.


      "Серый" рынок земли в Украине давно существует / Инфографика 24 канала

      К слову, в правительстве планируют начать продажу земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что ее купить смогут только украинские граждане и юридические компании, образованные по украинскому законодательству.

      Все, что нужно знать о создании рынка земли – читайте здесь.
      О том, кто создает мифы о рынке земли и зачем – смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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