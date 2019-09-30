Агросектор зараз у шоколаді, – Фурса про необхідність впровадження ринку землі

На 2020 рік у проєкт держбюджету уряд не заклав гроші на підтримку фермерства і розвиток сільського господарства. Для порівняння: на 2019 рік на це було виділено 800 мільйонів гривень. Що це може означати – читайте далі.

Чи дійсно аграріям потрібна допомога

Як сказав економічний експерт Сергій Фурса, якщо якась галузь в Україні й почуває себе добре, то це агросектор і IT. Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Запуск рынка земли – огромный прогресс

"Коли бідні підтримують багатих – це не дуже добре, бо агросектор зараз у шоколаді. Адже вони експортують до "Євросоюзу" та інших країн і заробляють надприбутки", – підкреслив Фурса.

Він звернув увагу на те, що наразі деякі фермери протестують проти створення ринку землі в Україні. Водночас, вони перекривають дороги комбайнами John Deere, вартість якого – 250 тисяч доларів за одиницю. Тож Сергій радить, не надто перейматися тим, що в аграріїв не буде підтримки, адже вони "самі кого завгодно зможуть підтримати".

У нас 18 років діє якийсь безглуздий мораторій, що просто забирає гроші у селян та перерозподіляє їх на користь агрохолдингів. Бо ви орендуєте за дешево, наприклад, селянин не може продати й віддає пай за мішок картоплі. А ви заробляєте надприбутки внаслідок експорту. Ось, що відбувається,

– пояснив економічний експерт.



Ринок землі в Україні

Про референдум щодо ринку землі

Нагадаємо, нещодавно лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до президента України з вимогою провести референдум щодо продажу землі, перш ніж виносити закон на голосування Верховної Ради.

А зробімо референдум, чи можемо ми продавати квартири. От я не розумію. Земля – це приватна власність. Чому я, живучи у Києві, маю вирішувати, чи буде продавати уявна баба Галя у селі під Тернополем свій пай. Яке моє собаче діло, вибачте?! Це приватна власність,

– заявив Фурса.

Він наголосив, що в Україні лише 5% людей хочуть продавати землю. І на цих 5% прийдуть всі: українські олігархи, фермери, іноземні компанії.



"Сірий" ринок землі в Україні давно існує / Інфографіка 24 каналу

До слова, в уряді планують розпочати продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Передбачається, що її купити зможуть лише українські громадяни та юридичні компанії, утворені за українським законодавством.

Все, що треба знати про створення ринку землі – читайте тут.

Про те, хто створює міфи про ринок землі та навіщо – дивіться тут.