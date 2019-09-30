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      Агросектор зараз у шоколаді, – Фурса про необхідність впровадження ринку землі

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      На 2020 рік у проєкт держбюджету уряд не заклав гроші на підтримку фермерства і розвиток сільського господарства. Для порівняння: на 2019 рік на це було виділено 800 мільйонів гривень. Що це може означати – читайте далі.

      Чи дійсно аграріям потрібна допомога

      Як сказав економічний експерт Сергій Фурса, якщо якась галузь в Україні й почуває себе добре, то це агросектор і IT. Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу. 

      Читайте також: Запуск рынка земли – огромный прогресс

      "Коли бідні підтримують багатих – це не дуже добре, бо агросектор зараз у шоколаді. Адже вони експортують до "Євросоюзу" та інших країн і заробляють надприбутки", – підкреслив Фурса.

      Він звернув увагу на те, що наразі деякі фермери протестують проти створення ринку землі в Україні. Водночас, вони перекривають дороги комбайнами John Deere, вартість якого – 250 тисяч доларів за одиницю. Тож Сергій радить, не надто перейматися тим, що в аграріїв не буде підтримки, адже вони "самі кого завгодно зможуть підтримати".

      У нас 18 років діє якийсь безглуздий мораторій, що просто забирає гроші у селян та перерозподіляє їх на користь агрохолдингів. Бо ви орендуєте за дешево, наприклад, селянин не може продати й віддає пай за мішок картоплі. А ви заробляєте надприбутки внаслідок експорту. Ось, що відбувається,
      – пояснив економічний експерт.


      Ринок землі в Україні 

      Про референдум щодо ринку землі

      Нагадаємо, нещодавно лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до президента України з вимогою провести референдум щодо продажу землі, перш ніж виносити закон на голосування Верховної Ради.

      А зробімо референдум, чи можемо ми продавати квартири. От я не розумію. Земля – це приватна власність. Чому я, живучи у Києві, маю вирішувати, чи буде продавати уявна баба Галя у селі під Тернополем свій пай. Яке моє собаче діло, вибачте?! Це приватна власність,
      – заявив Фурса.

      Він наголосив, що в Україні лише 5% людей хочуть продавати землю. І на цих 5% прийдуть всі: українські олігархи, фермери, іноземні компанії. 


      "Сірий" ринок землі в Україні давно існує / Інфографіка 24 каналу

      До слова, в уряді планують розпочати продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Передбачається, що її купити зможуть лише українські громадяни та юридичні компанії, утворені за українським законодавством.

      Все, що треба знати про створення ринку землі – читайте тут.
      Про те, хто створює міфи про ринок землі та навіщо – дивіться тут.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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