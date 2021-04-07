Изменения относительно ренты на добычу железной руды могут иметь неприятные последствия для Рината Ахметова. В то же время это может помешать непосредственно влиянию олигарха.

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев объявил о планах поднять ренту на добычу железной руды, которая позволила Ахметову в конце 2020 года купить виллу в Женеве за 2 миллиарда гривен. Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко.

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"Есть надежда, что для Ахметова наступают не такие уж и хорошие времена. Не впервые Ахметов не уверен в сохранении своих схем", – сказал Лещенко.

Чем изменения налогообложения могут грозить Ахметову

Гетманцев, по словам Сергея Лещенко, отметил, что с 2020 года подняли ставки ренты на 50%, в то же время это еще не окончательные изменения.

В налоговом комитете еще решают, какой будет база налогообложения, отмечал Даниил Гетманцев и добавил, что ему хотелось бы, чтобы ею была цена на Platts China (биржевой индекс стоимости руды в Китае – 24 канал).

Тогда компании якобы не могли бы манипулировать с помощью различных подходов оценки себестоимости добычи. Сергей Лещенко предположил, что после соответствующей ситуации Ахметов может начать против Гетманцева так называемую медиавойну.

"По моей информации, он является лишь техническим игроком, который выполняет задачи Банковой наконец обуздать аппетиты и этого олигарха, который бросил вызов всей стране", – пояснил журналист.

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