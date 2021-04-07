Зміни щодо ренти на видобуток залізної руди можуть мати неприємні наслідки для Ріната Ахметова. Водночас це може завадити власне впливу олігарха.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди, яка дозволила Ахметову в кінці 2020 року купити віллу в Женеві за 2 мільярди гривень. Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко.

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"Є сподівання, що для Ахметова настають не такі вже і добрі часи. Чи не вперше Ахметов не впевнений в збереженні своїх схем", – сказав Лещенко.

Чим зміни оподаткування можуть загрожувати Ахметову

Гетманцев, за словами Сергія Лещенка, зауважив, що з 2020 року підняли ставки ренти на 50%, водночас це ще не остаточні зміни.

У податковому комітеті ще вирішують, якою буде база оподаткування, зазначав Данило Гетманцев і додав, що йому хотілося б, щоб нею була ціна на Platts China (біржовий індекс вартості руди в Китаї – 24 канал).

Тоді компанії нібито не могли б маніпулювати за допомогою різних підходів оцінки собівартості видобутку. Сергій Лещенко припустив, що після відповідної ситуації Ахметов може почати проти Гетманцева так звану медіавійну.

"За моєю інформацією, він є лише технічним гравцем, який виконує завдання Банкової нарешті приборкати апетити і цього олігарха, який кинув виклик всій країні", – пояснив журналіст.

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