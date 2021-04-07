Ахметов не впевнений у збереженні схем, – Лещенко про ренту щодо залізної руди
Зміни щодо ренти на видобуток залізної руди можуть мати неприємні наслідки для Ріната Ахметова. Водночас це може завадити власне впливу олігарха.
Джерело:24 канал
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди, яка дозволила Ахметову в кінці 2020 року купити віллу в Женеві за 2 мільярди гривень. Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко.
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"Є сподівання, що для Ахметова настають не такі вже і добрі часи. Чи не вперше Ахметов не впевнений в збереженні своїх схем", – сказав Лещенко.
Чим зміни оподаткування можуть загрожувати Ахметову
Гетманцев, за словами Сергія Лещенка, зауважив, що з 2020 року підняли ставки ренти на 50%, водночас це ще не остаточні зміни.
У податковому комітеті ще вирішують, якою буде база оподаткування, зазначав Данило Гетманцев і додав, що йому хотілося б, щоб нею була ціна на Platts China (біржовий індекс вартості руди в Китаї – 24 канал).
Тоді компанії нібито не могли б маніпулювати за допомогою різних підходів оцінки собівартості видобутку. Сергій Лещенко припустив, що після відповідної ситуації Ахметов може почати проти Гетманцева так звану медіавійну.
"За моєю інформацією, він є лише технічним гравцем, який виконує завдання Банкової нарешті приборкати апетити і цього олігарха, який кинув виклик всій країні", – пояснив журналіст.
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