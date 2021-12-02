Нардеп-мажоритарник Роман Соха оголосив з трибуни Верховної Ради про вихід з фракції "Слуг народу". Щоправда, спочатку розкритикував президента.

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а Шурми заступником голови керівника Офісу Президента. Останній опинився в стінах Банкової тиждень тому.

Шурма – це колишній регіонал, активний прихильник Олександра Вілкула, ексменеджер Ріната Ахметова та фігурант журналістських розслідувань з незаконних схем.

Також Соха, який вийшов з фракції "Слуг народу", заявив, що не розуміє, чому й досі на посаді залишається заступник голови Офісу Президента Олег Татаров і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.

В мене у самого ті ж самі питання до Офісу Президента, абсолютно з ним погоджуюсь. Та чи не прикривається мажоритарник Роман Соха добрими намірами заради не таких вже добрих цілей, коли від Зеленського йде до Разумкова? Тобто, до Ахметова. Давайте розбиратись.

Продовження війни Ахметова та Зеленського

Оскільки Роман Соха був обраний не за списком партії, а як мажоритарник, вихід з фракції не приведе його до втрати депутатського мандату. Натомість, він в такий спосіб фактично кидає своїх виборців у Запоріжжі.

Вихід депутата Романа Сохи з фракції – це продовження війни Ахметова з президентом Зеленським.

Чому такий ніби принциповий обранець, який виступає проти Шурми, Татарова, Демченка фактично кидає свій електорат, виходить з команди Зеленського та йде у компанію Разумкова, який не підтримував санкції проти каналів Медведчука і захищає олігархів?

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У "слуг" бракує голосів

Ахметов показує Зеленському, що він буде виводити своїх людей з монобільшості, хитати парламент і за потреби блокувати його роботу. В який спосіб?



В Україні триває війна Зеленського з олігархами / Фото 24 каналу

У "Слуг народу" вже немає своїх 226 голосів для ухвалення рішень. Задля того, аби проводити закони через сесійну залу, президентська партія залучалась підтримкою інших політичних сил.

Здебільшого, це були групи "За майбутнє" і "Довіра". Але зараз, під час війни Зеленського з олігархами, не факт, що ці групи будуть завжди підтримувати чинного президента.

А що нам з того? Гарного мало. Є, як мінімум, життєво необхідні проєкти в стінах парламенту для України, які Ахметов зможе блокувати. Наприклад, державний бюджет на 2022 рік, який вже необхідно ухвалювати.

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І якщо голосів для цього не буде, то армія, медицина, освіта і всі інші сфери залишаться без фінансування. Ось що можна було б назвати реальним "державним переворотом".