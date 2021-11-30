Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил во время брифинга в кулуарах Рады 30 ноября.
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Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата для того, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы,
– сказал парламентарий.
Давид Арахамия напомнил, что такая же ситуация была и год назад. В то же время "слуга народа" уверенно спрогнозировал, что такой результат, а именно развал действующей коалиции, достигнут не будет.
Соха вышел из фракции "Слуга народа"
- Роман Соха 30 ноября с трибуны Рады заявил о выходе из фракции "Слуга народа".
- Народный депутат раскритиковал деятельность главы государства Владимира Зеленского.
- В частности возмутился назначением Ростислава Шурмы заместителем руководителя ОП.