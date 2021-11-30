Про це глава фракції "Слуга народу" повідомив під час брифінгу в кулуарах Ради 30 листопада.

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Це просто хтось узяв гроші та почав працювати над тим, щоб виводити мажоритарників, тому що вони не можуть позбутися мандату для того, щоб потім зробити дострокові парламентські вибори,

– сказав парламентар.

Давид Арахамія нагадав, що така ж ситуація була й рік тому. Водночас "слуга народу" впевнено спрогнозував, що такого результату, а саме розвалу чинної коаліції, досягнуто не буде.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, станом на ранок вівторка, 30 листопада, до фракції "Слуга народу" входили 243 народних депутати.

Соха вийшов з фракції "Слуга народу"