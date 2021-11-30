Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, олігарх Ахметов посилює політичну війну проти Зеленського.

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Фесенко: Ахметов розхитує монобільшість

Політолог зауважив, що парламентар родом із Запоріжжя. Це один із базових регіонів Ахметова. "Те, що відбулось – це продовження війни Ахметова проти Зеленського уже в стінах Верховної Ради", – наголосив Фесенко.

Рінат Ахметов демонструє, що він може виводити окремих депутатів-мажоритарників із фракції "Слуга народу" і хитати її, руйнуючи монобільшість,

– наголосив Фесенко.

За спостереженням політолога, в олігарха немає можливості змоги зруйнувати "Слугу народу". Для Зеленського є ризики, але прямих загроз немає.

Соха втратив мажоритарні можливості

Фесенко відзначив, якщо депутат-мажоритарник виходить із фракції та стає "вільним" нардепом, то треба зрозуміти, що він втрачає потужні можливості у своєму окрузі.

Поки він член монобільшості, то може отримати додаткові бюджетні гроші на свій округ. Це дуже важливо для кожного мажоритарника, а якщо він в опозиції, він цього не отримає. Це не стимул. Володимир Фесенко Політолог

Також політолог вважає, що виборці нардепа голосували більше не за нього, а за Зеленського. "Вони не дуже в захваті", – прогнозує Фесенко.

Політолог про вихід Романа Сохи з фракції "слуг": дивіться відео

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