Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, олігарх Ахметов посилює політичну війну проти Зеленського.
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Фесенко: Ахметов розхитує монобільшість
Політолог зауважив, що парламентар родом із Запоріжжя. Це один із базових регіонів Ахметова. "Те, що відбулось – це продовження війни Ахметова проти Зеленського уже в стінах Верховної Ради", – наголосив Фесенко.
Рінат Ахметов демонструє, що він може виводити окремих депутатів-мажоритарників із фракції "Слуга народу" і хитати її, руйнуючи монобільшість,
– наголосив Фесенко.
За спостереженням політолога, в олігарха немає можливості змоги зруйнувати "Слугу народу". Для Зеленського є ризики, але прямих загроз немає.
Соха втратив мажоритарні можливості
Фесенко відзначив, якщо депутат-мажоритарник виходить із фракції та стає "вільним" нардепом, то треба зрозуміти, що він втрачає потужні можливості у своєму окрузі.
Поки він член монобільшості, то може отримати додаткові бюджетні гроші на свій округ. Це дуже важливо для кожного мажоритарника, а якщо він в опозиції, він цього не отримає. Це не стимул.
Також політолог вважає, що виборці нардепа голосували більше не за нього, а за Зеленського. "Вони не дуже в захваті", – прогнозує Фесенко.
Політолог про вихід Романа Сохи з фракції "слуг": дивіться відео
Депутат Роман Соха: що відомо
- Соха закінчив Запорізьку держінженерну академію і Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фінанси".
- З 2001 року працював на посаді економіста валютного відділу банку, а згодом – директора регіонального центру банку. Крім того, Соха очолював регіональний роздрібний центр ПАТ "Сведбанк" та Запорізьку філію ПАТ "Укрінбанк".
- У 2019 році він переміг на парламентських виборах в окрузі №75, що в Запорізькій області. Зараз же він є у списку депутатів, які увійшли до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова.