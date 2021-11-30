Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, олигарх Ахметов усиливает политическую войну против Зеленского.
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Фесенко: Ахметов расшатывает монобольшинство
Политолог отметил, что парламентарий родом из Запорожья. Это один из базовых регионов Ахметова. "То, что произошло – это продолжение войны Ахметова против Зеленского уже в стенах Верховной Рады", – подчеркнул Фесенко.
Ринат Ахметов демонстрирует, что он может выводить некоторых депутатов-мажоритарщиков из фракции "Слуга народа" и шатать ее, разрушая монобольшинство,
– подчеркнул Фесенко.
По наблюдению политолога, у олигарха нет возможности разрушить "Слугу народа". Для Зеленского есть риски, но прямых угроз нет.
Соха потерял мажоритарные возможности
Фесенко отметил, что если депутат-мажоритарщик выходит из фракции и становится "свободным" нардепом, то надо понять, что он теряет мощные возможности в своем округе.
Пока он член монобольшинства, то может получить дополнительные бюджетные деньги на свой округ. Это очень важно для каждого мажоритарщика, а если он в оппозиции, он этого не получит. Это не стимул.
Также политолог считает, что избиратели нардепа голосовали больше не за него, а за Зеленского. "Они не очень в восторге", – прогнозирует Фесенко.
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Депутат Роман Соха: что известно
- Соха окончил Запорожскую госинженерную академию и Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы".
- С 2001 года работал в должности экономиста валютного отдела банка, а впоследствии – директора Регионального центра банка. Кроме того, Соха возглавлял региональный розничный центр ПАО "Сведбанк" и Запорожский филиал ПАО "Укринбанк".
- В 2019 году он победил на парламентских выборах в округе №75, что в Запорожской области. Сейчас же он есть в списке депутатов, которые вошли в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова.