О создании объединения сообщил во время пленарного заседания 16 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко.

Ранее Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком и рассказал о политических планах

В МФО вошли 24 нардепа

Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9 созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Главой этого объединения избран народный депутат Украины, Разумков Дмитрий Александрович,

– сообщил Корниенко.

Первый вице-спикер также отметил, что свою подпись относительно присоединения к МФО отозвал Владимир Кабаченко – нардеп от "Батькивщины". Таким образом, в состав объединения вошли не 25, а 24 парламентария.

В объединении – большинство "слуги народа"

Конкретный перечень состава "Разумной политики" бывший спикер обнародовал еще 8 ноября. В МФО большинство – "слуги народа". Присоединились к Разумкову уже экс-представители монобольшинства – Людмила Буймистер и Артем Дмитрук.

Ранее такой перечень обнародовал сам Разумков / Фото из телеграма Дмитрия Разумкова



Что известно о политических планах Дмитрия Разумкова: