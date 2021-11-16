О создании объединения сообщил во время пленарного заседания 16 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко.
Ранее Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком и рассказал о политических планах
В МФО вошли 24 нардепа
Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9 созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Главой этого объединения избран народный депутат Украины, Разумков Дмитрий Александрович,
– сообщил Корниенко.
Первый вице-спикер также отметил, что свою подпись относительно присоединения к МФО отозвал Владимир Кабаченко – нардеп от "Батькивщины". Таким образом, в состав объединения вошли не 25, а 24 парламентария.
В объединении – большинство "слуги народа"
Конкретный перечень состава "Разумной политики" бывший спикер обнародовал еще 8 ноября. В МФО большинство – "слуги народа". Присоединились к Разумкову уже экс-представители монобольшинства – Людмила Буймистер и Артем Дмитрук.
Ранее такой перечень обнародовал сам Разумков / Фото из телеграма Дмитрия Разумкова
Что известно о политических планах Дмитрия Разумкова:
- В октябре Дмитрия Разумкова отозвали с должности спикера Верховной Рады.
- Разумков 5 ноября объявил о создании МФО "Разумная политика".
- Также бывший председатель парламента заверил, что планирует создать собственную политическую партию.
- В то же время Разумков опроверг объединение с Арсением Яценюком и Арсеном Аваковым.