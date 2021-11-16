Разумков рассчитывает, что в будущей политсиле большинство будет именно из его объединения.
К теме Разумков заявил о давлении на нардепов из его фракции
Разумков обсуждает партию на встречах
Экс-глава парламента отметил, что не будет создавать вместе с командой политический проект. Их, мол, в Украине вдоволь.
Мы не будем создавать проект. Проектов у нас хватает, а вот с партиями у нас (в Украине – 24 канал) проблема,
– подчеркнул Разумков.
В то же время он отметил, что намерен встречаться с членами своего межфракционного объединения довольно часто. Партия является командной работой.
Мы вчера (15 ноября – 24 канал) встречались. Обсуждали те вопросы, которые есть на повестке дня. Новости обсуждали. Например, то самое электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти. Через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов.
Предпосылки политпартии: главное
- Депутаты 7 октября проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Перед тем, еще 4 октября, парламент запустил процесс отзыва политика с должности.
- Разумков заявил 5 ноября, что создает в парламенте межфракционное объединение под названием "Разумная политика".
- Экс-спикер Рады 8 ноября обнародовал фамилии 25 депутатов, которые вошли в объединение. Большинство из них – это нардепы от "Слуги народа".