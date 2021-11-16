Разумков розраховує, що в майбутній політсилі буде більшість саме з його об'єднання.
До теми Разумков заявив про тиск на нардепів з його фракції
Разумков обговорює партію на зустрічах
Ексголова парламенту відзначив, що не створюватиме разом із командою політичний проєкт. Їх, мовляв, в Україні вдосталь.
Ми не створюватимемо проєкт. Проєктів у нас вистачає, а от із партіями у нас (в Україні – 24 канал) проблема,
– наголосив Разумков.
Водночас він зазначив, що має намір зустрічатися із членами свого міжфракційного об'єднання доволі часто. Партія є командною роботою.
Ми вчора (15 листопада – 24 канал) зустрічалися. Обговорювали ті питання, які є на порядку денному. Новини обговорювали. Наприклад, те саме електронне голосування, що є прямою дорогою до узурпації влади. Через декілька років нам просто намалюють результати виборів.
Передумови політпартії: головне
- Депутати 7 жовтня проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Перед тим, ще 4 жовтня, парламент запустив процес відкликання політика з посади.
- Разумков заявив 5 листопада, що створює створює у парламенті міжфракційне об'єднання під назвою "Розумна політика".
- Ексспікер Ради 8 листопада оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до об'єднання. Більшість із них – це нардепи від "Слуги народу".