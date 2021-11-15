Разумков вважає, що такі дії "аморальні". Відповідну заяву політик зробив 14 листопада у ефірі одного з українських телеканалів.
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Разумков заявив про тиск на нардепів з його фракції
Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається і з боку представників Офісу Президента, і з боку керівництва фракції безпосередньо на людей,
– заявив політик.
Він також пояснив, у чому виражається цей тиск:
- "когось вже звільнили з очільників підкомітетів;
- на когось здійснюється тиск: "Якщо ти не вийдеш із міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича".
Я думаю, що такі дріб'язкові, низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально,
– переконаний Разумков.
Щодо колег, які увійшли у його міжфракційне об'єднання "Розумна політика", заявив – "вони стійко переносять усі, як кажуть в армії, тяготы и лишения".
Останні новини щодо Дмитра Разумкова: коротко
- 7 жовтня нардепи проголосували за відставку політика з посади спікера Верховної Ради на позачерговому засіданні. Перед тим Верховна Рада 4 жовтня запустила процес відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
- 5 листопада політик заявив, що створює об'єднання "Розумна політика".
- 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".
- До речі, раніше Олександр Корнієнко заявляв – чи позбавлять Дмитра Разумкова депутатського мандата залежатиме від того, як він голосуватиме за законопроєкти. Рішення щодо цього схвалюватимуть на з'їзді "Слуги народу".
- З'їзд партії "Слуга народу" запланували на 15 листопада. Проте глава фракції цієї партії у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що питання колишнього колеги розглядати не будуть.