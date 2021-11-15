Разумков вважає, що такі дії "аморальні". Відповідну заяву політик зробив 14 листопада у ефірі одного з українських телеканалів.

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Разумков заявив про тиск на нардепів з його фракції

Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається і з боку представників Офісу Президента, і з боку керівництва фракції безпосередньо на людей,

– заявив політик.

Він також пояснив, у чому виражається цей тиск:

"когось вже звільнили з очільників підкомітетів;

на когось здійснюється тиск: "Якщо ти не вийдеш із міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича".

Я думаю, що такі дріб'язкові, низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально,

– переконаний Разумков.

Щодо колег, які увійшли у його міжфракційне об'єднання "Розумна політика", заявив – "вони стійко переносять усі, як кажуть в армії, тяготы и лишения".

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