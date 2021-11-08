В понедельник, 8 ноября, бывший глава совета подтвердил информацию, обнародовав список с 25 фамилиями. Он отметил, что любая политика должна быть открытой и честной.
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Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения,
– сообщил Разумков.
В то же время экс-спикер указал, что обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении у руководства парламента.
"На следующей пленарной неделе председательствующий (Руслан Стефанчук – 24 канал) на заседании должен официально объявить о его создании", – добавил народный депутат.
В списке Разумкова – 21 "слуга"
В обнародованном 8 ноября списке Разумкова находится 21 нардеп от "Слуги народа".
- Дмитрий Разумков;
- Владимир Козак ("Слуга народа");
- Василий Мокан ("Слуга народа");
- Роман Соха ("Слуга народа");
- Андрей Николаенко ("Батькивщина");
- Нелли Яковлева ("Слуга народа");
- Оксана Дмитриева ("Слуга народа");
- Валерий Божик ("Слуга народа");
- Дмитрий Микиша ("Слуга народа");
- Артем Дмитрук ("Слуга народа");
- Владимир Кабаченко ("Батькивщина");
- Ольга Саладуха ("Слуга народа");
- Олег Воронько ("Слуга народа");
- Александр Бакумов ("Слуга народа");
- Людмила Буймистер (внефракционная);
- Ольга Коваль ("Слуга народа");
- Дарья Володина ("Слуга народа");
- Михаил Новиков ("Слуга народа");
- Роман Бабий ("Слуга народа");
- Алина Загоруйко ("Слуга народа");
- Константин Касай ("Слуга народа");
- Дмитрий Гурин ("Слуга народа");
- Евгений Петруняк ("Слуга народа");
- Иван Юнаков ("Слуга народа");
- Михаил Крячко ("Слуга народа").
Список нардепов, которые войдут в МФО Разумкова / Фото из телеграма Дмитрия Разумкова
Громкая отставку Разумкова: коротко
- Неофициально об этом говорили несколько месяцев, официально же все началось 30 сентября. "Слуга народа" запросила выдачу подписных листов по отзыву Разумкова с поста главы Рады.
- Подписи собрали быстро (в СМИ писали, что это было едва ли не основной целью съезда "слуг" в Трускавце, но в партии это опровергли), и 7 октября 246 нардепов отправили Разумкова в отставку.
Текст публикации Дмитрия Разумкова:
В течение последних трех дней в средствах массовой информации появилось много конспирологии по созданию в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика".
Любая политика должна быть открытой и честной, и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения.
Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!