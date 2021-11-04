Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что Дмитрук "виляет" от фракции. Политик подчеркнул, что есть люди, которые идут против и открыто говорят об этом. А есть люди, которые виляют.

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Вот он сейчас виляет. Когда-то да, а когда-то нет. Мне трудно определиться,

– заметил Арахамия.

Политик подчеркнул: он уверен, что цвета, используемые Дмитруком в своей медийной компании, точно не зеленого цвета.

Арахамия посоветовал Дмитруку найти в себе смелость и сказать, что он решил уйти в свободное плавание.

Заметьте! Первый вице-спикер Александр Корниенко также заявил, что во время съезда может быть принято решение об исключении из партии Дмитрука.

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