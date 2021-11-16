Про створення об'єднання повідомив під час пленарного засідання 16 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
Раніше Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани
До МФО увійшли 24 нардепи
Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Разумкова Дмитра Олександровича,
– повідомив Корнієнко.
Перший віцеспікер також наголосив, що свій підпис щодо приєднання до МФО відкликав Володимир Кабаченко – нардеп від "Батьківщини". Таким чином, до складу об'єднання увійшли не 25, а 24 парламентарі.
У об'єднанні – більшість "слуги народу"
Конкретний перелік складу "Розумної політики" колишній спікер оприлюднив ще 8 листопада. У МФО більшість – "слуги народу". Доєднались до Разумкова вже експредставники монобільшості – Людмила Буймістер та Артем Дмитрук.
Раніше такий перелік оприлюднював сам Разумков / Фото з телеграму Дмитра Разумкова
Що відомо про політичні плани Дмитра Разумкова:
- У жовтні Дмитра Разумкова відкликали з посади спікера Верховної Ради.
- Разумков 5 листопада оголосив про створення МФО "Розумна політика".
- Також колишній голова парламенту запевнив, що планує створити власну політичну партію.
- Водночас Разумков спростував об'єднання з Арсенієм Яценюком та Арсеном Аваковим.