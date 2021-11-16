Про створення об'єднання повідомив під час пленарного засідання 16 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Раніше Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани

До МФО увійшли 24 нардепи

Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Разумкова Дмитра Олександровича,

– повідомив Корнієнко.

Перший віцеспікер також наголосив, що свій підпис щодо приєднання до МФО відкликав Володимир Кабаченко – нардеп від "Батьківщини". Таким чином, до складу об'єднання увійшли не 25, а 24 парламентарі.

У об'єднанні – більшість "слуги народу"

Конкретний перелік складу "Розумної політики" колишній спікер оприлюднив ще 8 листопада. У МФО більшість – "слуги народу". Доєднались до Разумкова вже експредставники монобільшості – Людмила Буймістер та Артем Дмитрук.

Раніше такий перелік оприлюднював сам Разумков / Фото з телеграму Дмитра Разумкова



Що відомо про політичні плани Дмитра Разумкова: