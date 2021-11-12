Як сказав Разумков в інтерв'ю, спільних політичних проєктів з Арсеном Аваковим він не запускав.

Важливо Разумков створює своє міжфракційне об'єднання

"РАЯ" не буде

Колишній спікер Верховної Ради зазначив, що у нього та Авакова різні ідеологічні ніші.

Абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближчий до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм насправді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів ми не запускали,

– сказав він.

Політик наголосив, що такі чутки запускають з Офісу Президента. У цьому він звинуватив ботів ОП та "розмовляючи голови", які там отримають зарплату. "Я не буду брати участь у проєктах, а буду будувати партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги будуть теж будувати щось своє. Якщо будуть", – додав він.

Фінансування Ахметова – теж фейк

На пряме запитання про медійну підтримку Ріната Ахметова Разумков нагадав, що зараз його запрошують на ефіри усі телеканали.

Окрім "1+1" та "Дом". Лише вони ігнорують. Але це їх право. Дуже чекаю, коли вони мене запросять… Це не підтримка, а свобода слова,

– підкреслив ексспікер.

Він підтвердив, що дійсно бачився з Ахметовим на прощанні з Юхимом Звягільским, але з олігархом не говорив.

Що цьому передувало

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це блок "РАЯ".

Аваков і Яценюк спростували цю інформацію. А олігарх Ахметов заявив, що не збирається підтримувати політсилу Разумкова.

Зауважимо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".