Про це політик повідомив в ефірі одного з українських каналів.
До теми Разумков створює своє міжфракційне об'єднання
Разумков впевнений, що до МФО ще приєднаються нардепи
Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу Президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди приєднуватимуться,
– розповів Разумков.
Зазначимо, що, за словами речниці Разумкова Ольги Туній, документи про створення МФО уже направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.
Хто увійшов до складу об'єднання Разумкова:
- "Слуги народу": Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михайло Крячко, Оксана Дмитрієва, Роман Соха;
- виключена з "Слуги народу" Людмила Буймістер;
- "Батьківщина": Андрій Ніколаєнко.
Окрім названих людей, ексспікер наголосив, що ще доєднались колеги з "Батьківщини" та позафракційні.
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Що відомо про відставку Разумкова:
- Наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- На виїзному засіданні фракції вдалось зібрати 190 голосів за відставку Разумкова.
- 7 жовтня голову Ради відкликали з посади. Наступного дня на його місце обрали Руслана Стефанчука.
- Нардеп Разумков – позафракційний.
- Наприкінці жовтня політик заявив про наміри створити свою політсилу.