Про це політик повідомив в ефірі одного з українських каналів.

До теми Разумков створює своє міжфракційне об'єднання

Разумков впевнений, що до МФО ще приєднаються нардепи

Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу Президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди приєднуватимуться,

– розповів Разумков.

Зазначимо, що, за словами речниці Разумкова Ольги Туній, документи про створення МФО уже направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Хто увійшов до складу об'єднання Разумкова:

"Слуги народу" : Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михайло Крячко, Оксана Дмитрієва, Роман Соха;

: Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михайло Крячко, Оксана Дмитрієва, Роман Соха; виключена з "Слуги народу" Людмила Буймістер;

Людмила Буймістер; "Батьківщина": Андрій Ніколаєнко.

Окрім названих людей, ексспікер наголосив, що ще доєднались колеги з "Батьківщини" та позафракційні.

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Що відомо про відставку Разумкова: