Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских каналов.
К теме Разумков создает свое межфракционное объединение
Разумков уверен, что к МФО еще присоединятся нардепы
В самом деле, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису Президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться,
– рассказал Разумков.
Отметим, что, по словам пресс-секретаря Разумкова Ольги Туний, документы о создании МФО уже направили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Кто вошел в состав объединения Разумкова:
- "Слуги народа": Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михаил Крячко, Оксана Дмитриева, Роман Соха;
- исключенная из "Слуги народа" Людмила Буймистер;
- "Батькивщина" Андрей Николаенко.
Кроме названых людей, экс-спикер отметил, что еще присоединились коллеги из "Батькивщины" и внефракционные.
Читайте также Разумков поделился планами о собственной политсиле и кого там ждет
Что известно об отставке Разумкова:
- В конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.
- На выездном заседании фракции удалось собрать 190 голосов за отставку Разумкова.
- 7 октября главу Рады отозвали с должности. На следующий день на его место выбрали Руслана Стефанчука.
- Нардеп Разумков – внефракционный.
- В конце октября политик заявил о намерениях создать свою политсилу.