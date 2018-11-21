Ахметов и Новинский одержали тактическую победу, – Березовец

После того, как 20 ноября из фракции оппозиционного блока в Верховной Раде исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина, встал вопрос – как это событие повлияет на исход президентских и парламентских выборов.

Политолог и телеведущий Тарас Березовец считает, что Ахметов и Новинский получили тактическую победу, а у "Оппозиционной платформы – За жизнь" мало шансов пройти в Верховную Раду. Об этом он рассказал в Facebook, передает УНИАН.

"Ринат Ахметов разошелся по понятиям с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. Учитывая непростую ситуацию в электорате Оппоблока, история будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Но ринатовская часть выйдет с минимальными потерями, и сегодняшний день можно рассматривать как тактическую победу Ахметова и Новинского.

За Ахметовым его предприятия в Запорожье, Кривом Роге и на Донбассе. За Медведчуком -Бойко – только поддержка Кремля. Все знают, где появляется Медведчук, начинаются проблемы и раскол. Такая негативная карма. Учитывая то, как Ахметов организует отраслевое голосование на своих предприятиях, он займет не менее 80% электората Оппоблока и оставит своих оппонентов с голым рейтингом. Теперь шансы самостоятельного мероприятия "Оппозиционного платформы – За жизнь" в Верховную Раду выглядят весьма туманно.

"А вот голоса ринатовского электората будут иметь непосредственное влияние на исход президентских выборов во втором туре", – написал Тарас Березовец на своей странице в соцсети.

Напомним, народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции "Оппозиционного блока" за нарушение устава партии, "подыгрывание" действующей власти и предательство интересов избирателей. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский.