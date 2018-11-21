18:53
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Ахметов и Новинский одержали тактическую победу, – Березовец

      115 Читати новину українською
      Оппозиционный блок
      Оппозиционный блок / unian.net

      После того, как 20 ноября из фракции оппозиционного блока в Верховной Раде исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина, встал вопрос – как это событие повлияет на исход президентских и парламентских выборов.

      Политолог и телеведущий Тарас Березовец считает, что Ахметов и Новинский получили тактическую победу, а у "Оппозиционной платформы – За жизнь" мало шансов пройти в Верховную Раду. Об этом он рассказал в Facebook, передает УНИАН.

      "Ринат Ахметов разошелся по понятиям с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. Учитывая непростую ситуацию в электорате Оппоблока, история будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Но ринатовская часть выйдет с минимальными потерями, и сегодняшний день можно рассматривать как тактическую победу Ахметова и Новинского.

      За Ахметовым его предприятия в Запорожье, Кривом Роге и на Донбассе. За Медведчуком -Бойко – только поддержка Кремля. Все знают, где появляется Медведчук, начинаются проблемы и раскол. Такая негативная карма. Учитывая то, как Ахметов организует отраслевое голосование на своих предприятиях, он займет не менее 80% электората Оппоблока и оставит своих оппонентов с голым рейтингом. Теперь шансы самостоятельного мероприятия "Оппозиционного платформы – За жизнь" в Верховную Раду выглядят весьма туманно.

      "А вот голоса ринатовского электората будут иметь непосредственное влияние на исход президентских выборов во втором туре", – написал Тарас Березовец на своей странице в соцсети.

      Напомним, народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции "Оппозиционного блока" за нарушение устава партии, "подыгрывание" действующей власти и предательство интересов избирателей. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский.

      Теги: Новости политики Вадим Новинский Сергей Левочкин Юрий Бойко Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      сегодня , 18:00 Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      Юлія Девда 91
      США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      сегодня , 17:02 США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      Злой Одессит 689
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 122
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 16:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1372
      П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      сегодня , 15:40 П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      Артем Овдієнко 1167
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Американские СМИ назвали вероятных российских спонсоров Трампа
       23 сентября , 10:09
      Владельцы агрохолдинга "Мрия" вели шикарную жизнь на деньги инвесторов, – СМИ
       14 сентября 2016 , 14:08
      Иду в президенты не ради кресла, а ради людей, – Валентин Наливайченко
       сегодня , 18:27
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук