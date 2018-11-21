Ахметов і Новинський здобули тактичну перемогу, – Березовець

Після того, як 20 листопада з фракції Опозиційного блоку у Верховній Раді виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна, постало питання – як ця подія вплине на результат президентських і парламентських виборів.

Політолог і телеведучий Тарас Березовець вважає, що Ахметов і Новинський здобули тактичну перемогу, а в "Опозиційної платформи – За життя" мало шансів пройти до Верховної Ради. Про це він розповів в Facebook, передає УНІАН.

"Рінат Ахметов розійшовся по поняттях з Віктором Медведчуком, Сергієм Льовочкіним і Юрієм Бойком. З огляду на непросту ситуацію в електораті Опоблоку, історія матиме негативні наслідки для обох сторін. Але рінатівська частина вийде з мінімальними втратами, і сьогоднішній день можна розглядати як тактичну перемогу Ахметова і Новинського.

За Ахметовим його підприємства в Запоріжжі, Кривому Розі та на Донбасі. За Медведчуком-Бойко – тільки підтримка Кремля. Всі знають, де з'являється Медведчук, починаються проблеми і розкол. Така негативна карма. З огляду на те, як Ахметов організовує галузеве голосування на своїх підприємствах, він забере не менше 80% електорату Опоблоку і залишить своїх опонентів з голим рейтингом. Тепер шанси самостійного заходу "Опозиційної платформи – За життя" у Верховну Раду виглядають вельми туманно.

А ось голоси рінатівського електорату матимуть безпосередній вплив на результат президентських виборів у другому турі", – написав Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережі.