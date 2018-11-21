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      Ахметов і Новинський здобули тактичну перемогу, – Березовець

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      Опозиційний блок
      Опозиційний блок / unian.net

      Після того, як 20 листопада з фракції Опозиційного блоку у Верховній Раді виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна, постало питання – як ця подія вплине на результат президентських і парламентських виборів.

      Політолог і телеведучий Тарас Березовець вважає, що Ахметов і Новинський здобули тактичну перемогу, а в "Опозиційної платформи – За життя" мало шансів пройти до Верховної Ради. Про це він розповів в Facebook, передає УНІАН.

      "Рінат Ахметов розійшовся по поняттях з Віктором Медведчуком, Сергієм Льовочкіним і Юрієм Бойком. З огляду на непросту ситуацію в електораті Опоблоку, історія матиме негативні наслідки для обох сторін. Але рінатівська частина вийде з мінімальними втратами, і сьогоднішній день можна розглядати як тактичну перемогу Ахметова і Новинського.

      За Ахметовим його підприємства в Запоріжжі, Кривому Розі та на Донбасі. За Медведчуком-Бойко тільки підтримка Кремля. Всі знають, де з'являється Медведчук, починаються проблеми і розкол. Така негативна карма. З огляду на те, як Ахметов організовує галузеве голосування на своїх підприємствах, він забере не менше 80% електорату Опоблоку і залишить своїх опонентів з голим рейтингом. Тепер шанси самостійного заходу "Опозиційної платформи  За життя" у Верховну Раду виглядають вельми туманно.

      А ось голоси рінатівського електорату матимуть безпосередній вплив на результат президентських виборів у другому турі", написав Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережі.

      Нагадаємо, народні депутати Юрій Бойко і Сергій Льовочкін були виключені з парламентської фракції Опозиційного блоку за порушення статуту партії, "підігрування" діючій владі і зраді інтересів виборців. Про це заявив народний депутат Вадим Новинський.

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Юрій Бойко Сергій Льовочкін Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
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