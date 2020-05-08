Ахметов в отчаянии, – эксперт о последствиях энергетического кризиса для олигархов

Как энергетический кризис повлиял на украинских олигархов – в программе "Политбюро" рассказали журналист НВ Иван Верстюк, журналист "Бизнес. Цензор" Сергей Головнев и главный редактор "Цензор. НЕТ" Юрий Бутусов.

Темой для разговора также стало влияние энергетического кризиса на украинцев – об этом в эфире 24 канала говорили нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, "слуга народа" Юрий Камельчук, советник министра энергетики и защиты окружающей среды Александр Трохимец и координатор "Платформы по энергоэффективности" Игорь Черкашин.

Обратите внимание Энергетический кризис: что происходит и почему украинцы должны за это платить

Иван Верстюк: Поиск правильной формулы совместной жизни с олигархами был на повестке дня ОП Зеленского с самого начала. Было очевидно, что рынку энергетики, который в Украине всегда был пропитан политическими интересами, нужно будет думать, как сбалансировать интересы крупнейших игроков.

Коломойский не раз жаловался на то, что его не устраивает цена электроэнергии. Его Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы очень зависят от цены на рынке.

Дела у этих заводов сейчас идут не очень. Из-за того, что цена на их продукцию существенно снизилась и нет причин верить, что она поднимется до прежнего уровня. Ведь электроэнергия – это ключевой компонент в формуле цены на сырьевую продукцию.

С другой стороны есть Ринат Ахметов, который сейчас не просто в кризисе, а в отчаянии. Потому что для угольной энергетики перспектив в мире нет. Весь Европейский союз снижает потребление угольной энергии, падение за время карантина составляет примерно 25%.



Украинские олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский / Коллаж 24 канала

Энергетика – это сегмент, в котором есть откровенная монополия олигарха Ахметова, и в котором пытается перевесить монополия – государство. Эти постоянные попытки между Ахметовым и государством "уживаться" в энергетике всегда являются для Украины проблемными. К тому же, Зеленский не имеет внятного экономического курса. Его новоназначенный министр экономики говорит, что нужно поддерживать украинского производителя, но это красивое слово для обозначения украинских олигархов.

Почему в Украине начался энергетический кризис?Для него сложились идеальные условия. Новый рынок электроэнергетики так и не удалось запустить. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года было на 9% ниже, чем ожидалось – из-за аномально теплой зимы и сокращения промышленного производства. К тому же, из-за карантина и вынужденной остановки многих предприятий и бизнесов потребление энергии в Украине (да и во всем мире) сократилось еще больше.



На рынке появился колоссальный избыток энергии и профицит мощностей для ее производства. Платежи за коммуналку резко сократились. Кроме того, к кризисному периоду энергетическая отрасль приблизилась без главы профильного министерства, который мог бы грамотно вывести страну из этой ситуации. В новом правительстве Министерство энергетики до сих пор не имеет полноправного главы, только исполняющих обязанности.

О связи между олигархами и властью

Каждого украинского президента в частности и власти в целом всегда связывают с олигархами. Более того, неоднократно находили доказательства их так называемого сотрудничества. Главный редактор ЦЕНЗОР.нет Юрий Бутусов отметил, что проблема в том, что президенты, которые приходят к власти, не умеют управлять государством, а потому бегают за олигархами.

Почему все президенты опираются на приближенных олигархов – читайте здесь.

5 главных игроков на "рынке" зеленой энергетики Украины

Журналист "Бизнес. Цензор" Сергей Головнев рассказал о пятерке главных игроков на рынке "зеленой" энергетики. На первом месте с большим отрывом – ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Второе место занимает компания "Виндкрафт Украина", которая принадлежит шведско-украинскому бизнесмену Карлу Стурену.

Кто еще в этой пятерке – читайте здесь.

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