Ахметов у розпачі, – експерт про наслідки енергетичної кризи для олігархів

Як енергетична криза вплинула на українських олігархів – в програмі "Політбюро" розповіли журналіст НВ Іван Верстю, журналіст "Бізнес. Цензор" Сергій Головньов та головний редактор "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов.

Темою для розмови також став вплив енергетичної кризи на українців – про це в ефірі 24 каналу говорили нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, "слуга народу" Юрій Камельчук, радник міністра енергетики та захисту довкілля Олександр Трохимець та координатор "Платформи з енергоефективності" Ігор Черкашин.

Зверніть увагу Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити

Іван Верстюк: Пошук правильної формули співжиття з олігархами був на порядку денному ОП Зеленського від самого початку. Було очевидно, що ринку енергетики, який в Україні завжди був просякнутий політичними інтересами, потрібно буде думати, як збалансувати інтереси найбільших гравців.

Коломойський не раз жалівся на те, що його не влаштовує ціна електроенергії. Його Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи дуже залежать від ціни на ринку.

Справи у цих заводів зараз йдуть не дуже. Через те, що ціна на їхню продукцію суттєво знизилася і немає причин вірити, що вона підніметься до колишнього рівня. Адже електроенергія – це ключовий компонент у формулі ціни на сировинну продукцію.

З іншого боку є Рінат Ахметов, який зараз не просто в кризі, а в розпачі. Тому що для вугільної енергетики перспектив у світі немає. Весь Європейський союз знижує споживання вугільної енергії, падіння за час карантину складає приблизно 25%.



Українські олігархи Рінат Ахметов та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

Енергетика – це сегмент, в якому є відверта монополія олігарха Ахметова, і в якому намагається переважити монополія – держава. Ці постійні спроби між Ахметовим та державою "уживатися" в енергетиці завжди є для України проблемним. До того ж, Зеленський не має зрозумілого економічного курсу. Його новопризначений міністр економіки говорить, що потрібно підтримувати українського виробника, але це гарне слово для означення українських олігархів.

Чому в Україні почалась енергетична криза? Для неї склались ідеальні умови. Новий ринок електроенергетики так і не вдалося запустити. За даними Міненерго, споживання електроенергії в Україні від початку 2020 року було на 9% нижчим, аніж очікувалося – через аномально теплу зиму та скорочення промислового виробництва. До того ж, через карантин та вимушену зупинку багатьох підприємств та бізнесів, споживання енергії в Україні (та і в усьому світі) скоротилось іще більше.



На ринку з'явився колосальний надлишок енергії і профіцит потужностей для її виробництва. Платежі за комуналку різко скоротились. Крім того, до кризового періоду енергетична галузь наблизилась без голови профільного міністерства, який міг би грамотно вивести країну із цієї ситуації. У новому уряді міністерство енергетики досі не має повноправного очільника, лише виконувачів обов'язків.

Про зв'язок між олігархами та владою

Кожного українського президента, зокрема й владу загалом завжди пов'язують з олігархами. Ба більше, неодноразово знаходили докази їх так званої співпраці. Головний редактор ЦЕНЗОР.нет Юрій Бутусов зазначив, що проблема в тому, що президенти, які приходять до влади, не вміють керувати державою, а тому бігають за олігархами.

Чому всі президенти спираються на наближених олігархів – читайте тут.

5 головних гравців на "ринку" зеленої енергетики України

Журналіст "Бізнес. Цензор" Сергій Головньов розповів про п'ятірку головних гравців на "ринку" зеленої енергетики. На першому місці з великим відривом – ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. Друге місце посідає компанія "Віндкрафт Україна", яка належить шведсько-українському бізнесмену Карлу Стурену.

Хто ще належить до цієї п'ятірки – читайте тут.

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