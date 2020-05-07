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      Президенти не розуміють, як керувати державою, тому бігають за олігархами, – журналіст

      -
      Рінат Ахметов та Ігор Коломойський
      Рінат Ахметов та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

      Кожного українського президента, зокрема й владу загалом завжди пов'язують з олігархами. Ба більше, неодноразово знаходили докази їх так званої співпраці. Головний редактор ЦЕНЗОР.нет Юрій Бутусов зазначив, що проблема в тому, що президенти, які приходять до влади, не вміють керувати державою, а тому бігають за олігархами.

      Про це Юрій Бутусов розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро". Також він висловив думку, що в Україні склалась ситуація, коли олігархи потрібні кожній владі, адже "вона безпорадна, недієздатна та просто смішна".

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      "Вони не розуміють як керувати державою, тому бігають за олігархами з протягнутою рукою і кажуть, мовляв, допоможіть, бо ми нічого не розуміємо в управлінні країною – хоть щось нам дайте, щоб ми показали по телебаченню", – сказав Юрій Бутусов.

      Він зазначив, що олігархи залишаються при всіх президентах.

      Проблема в тому, що до керування державою приходять люди, які не мають бажання відбудовувати інститути, створювати стратегії і реалізовувати їх,
      – запевнив Бутусов.

      "Прийшов президент Зеленський і перед ним був складний вибір – що робити з Ахметовим? Якщо Порошенко врівноважував Ахметова іншими структурами, до прикладу, Кононенком, то Зеленський вирішив врівноважити Ахметова Коломойським", – ствердив журналіст.

      бутусов
      Юрій Бутусов / Фото Укрінформ

      За його словами, усі президенти, за прикладом Леоніда Кучми, спираються на наближених олігархів, бо у них вже все "відбудовано".

      "У них свої вертикалі, свої шматки влади у всіх інститутах, свої телеканали, юристи, суди. Олігархи можуть впроваджувати комплексно будь-які рішення. Президенту потрібно лише не заважати – кивнути і все. Є політичний дах – вперед", – зауважив Бутусов.

      Автор: Дарія Кудімова, Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Володимир Зеленський Ігор Коломойський Рінат Ахметов
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