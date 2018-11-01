Ахметов заработал 5 миллиардов долларов на формуле "Роттердам+"

Активы украинского олигарха Рината Ахметова, который владеет группой компаний СКМ, подорожали и достигли дореволюционной стоимости.

Благодаря работе скандальной угольной формулы "Роттердам+" он заработал 5 миллиардов долларов. Об этом в своей статье "Как Ринат Ахметов вышел на дореволюционный уровень" пишет журналист "РБК-Украина" Марина Данилевич.

"Благодаря плодотворному взаимодействию с действующей властью Ринату Ахметову удалось восстановить свое состояние. Всего за год его активы подорожали на 76% и превысили 12 млрд долл. Это результат работы формулы "Роттердам+", – отмечает автор.

Марина Данилевич напомнила, что по оценкам американского журнала Forbes, чуть более чем за год с момента побега экс-президента Виктора Януковича состояние Рината Ахметова уменьшились почти вдвое: с 12,5 млрд долларов до 7,2 млрд долларов. Однако благодаря сотрудничеству с властью и формуле "Роттердам +" ему удалось вновь их приумножить.

"Дела идут совсем неплохо – в последнем рейтинге ста самых богатых украинцев РинатАхметов снова занимает первую строчку. Его состояние оценивается в 12,2 млрд долл. То есть, владелец ДТЭК на "дореволюционный" уровень уже вышел, в то время как украинской экономике с темпами этого года осталось еще около 20 лет", – говорится в материале.

Автор отмечает, что именно сотрудничество с действующей властью помогло олигарху нажиться на украинцах. В статье также объясняется, что "ДТЭК Энерго" (входит в группу СКМ), который принадлежит Ринату Ахметову – абсолютный монополист в сфере тепловой генерации.

"В руках холдинга сосредоточено 86% добычи энергетического угля по итогам 2017 года, и более 80% тепловой генерации на восьми своих ТЭС по итогам 2016 года. Также ДТЭК экспортирует 99% электроэнергии и обладает несколькими распределительными энергокомпаниями. Еще одной забавой Рината Ахметова стала возобновляемая энергетика ...", – рассказала журналист.

Ранее Марина Данилевич в своих статьях писала, что ДТЭК Рината Ахметова продолжает зарабатывать необоснованные доходы. По словам журналиста, в этом олигарху всячески способствуют и Министерство энергетики и отраслевой национальный регулятор, и ГП "Энергорынок".