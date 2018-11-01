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      Ахметов заробив 5 мільярдів доларів на формулі "Роттердам+"

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      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов

      Активи українського олігарха Ріната Ахметова, який володіє групою компаній СКМ, подорожчали і досягли дореволюційної вартості.

      Завдяки роботі скандальної вугільної формули "Роттердам+" він заробив 5 мільярдів доларів. Про це у своїй статті "Як Рінат Ахметов вийшов на дореволюційний рівень" пише журналіст "РБК-Украина" Марина Данилевич.

      "Завдяки плідній взаємодії з чинною владою Рінату Ахметову вдалося відновити свої статки. Всього за рік його активи подорожчали на 76% і перевищили 12 млрд доларів. Це результат роботи формули "Роттердам+", зазначає автор.

      Марина Данилевич нагадала, що за оцінками американського журналу Forbes, трохи більше ніж за рік з моменту втечі екс-президента Віктора Януковича статки Ріната Ахметова зменшилися майже вдвічі: з 12,5 млрд доларів до 7,2 млрд доларів. Проте завдяки співпраці з владою і формулі "Роттердам+" йому вдалося знову їх примножити.

      "Справи йдуть зовсім непогано – в останньому рейтингу ста найбагатших українців РінатАхметов знову займає першу строчку. Його статки оцінюють у 12,2 млрд доларів. Тобто, власник ДТЕК на "дореволюційний" рівень вже вийшов, в той час як українській економіці з темпами цього року залишилося ще близько 20 років", йдеться в матеріалі.

      Автор зазначає, що саме співпраця з чинною владою допомогла олігархові нажитися на українцях. У статті також пояснюється, що "ДТЕК Енерго" (входить до групи СКМ), який належить Рінату Ахметову – абсолютний монополіст у сфері теплової генерації.

      "В руках холдингу зосереджено 86% видобутку енергетичного вугілля за підсумками 2017 року, і понад 80% теплової генерації на восьми своїх ТЕС за підсумками 2016 року. Також ДТЕК експортує 99% електроенергії і володіє декількома розподільчими енергокомпаніями. Ще однією забавою Ріната Ахметова стала відновлювальна енергетика...", розповіла журналіст.

      Раніше Марина Данилевич у своїх статтях писала, що ДТЕК Ріната Ахметова продовжує заробляти необґрунтовані прибутки. За словами журналіста, в цьому олігархові всіляко сприяють і Міністерство енергетики, і галузевий національний регулятор, і ДП "Енергоринок".

      Теги: Новини політики Енергетика Гроші Міністерство енергетики Рінат Ахметов
      Джерело: 24 Канал
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