Известно, что один из снарядов попал в укрытие с детьми. В Министерстве внутренних дел рассказали подробности обстрела.

К теме Сегодняшние атаки России на детсад и детдом – это военные преступления, – Кулеба

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по хранилищу и детскому саду в Ахтырке. В результате обстрелов есть погибшие и тяжело раненые. Среди них – дети.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что сейчас город Ахтырка обстреливается "Ураганами".

Россияне начинают стрелять "Ураганами" по мирному населению. Один из них попал в детские убежища. Есть погибшие и тяжелораненые. Сейчас информация о количестве пострадавших уточняется,

– сказал он.

По его словам, за последние сутки от рук российских властей погибло, как минимум два ребенка.

Обстрел Ахтырки может угрожать газопроводам Украины

"То, что россияне начинают стрелять по Украине крылатыми ракетами и "Ураганами" – это несет угрозу не только военным и гражданскому населению, но и угрозу для критической инфраструктуры Украины". – говорит Денисенко.

Он обратил внимание, что Ахтырка является одним из газовых центров Украины, и это место, где находится магистральные газопроводы Украины. Это несет угрозу для существования вообще магистральных газопроводов Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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