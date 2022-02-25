Відомо, що один із снарядів потрапив у сховок з дітьми. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли подробиці обстрілу.

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Раніше повідомлялося, що російські військові завдали ударів по сховищу та дитячому садку в Охтирці. Внаслідок обстрілів є загиблі та важко поранені. Серед них – діти.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що наразі місто Охтирка обстрілюється "Ураганами".

Росіяни почають стріляти "Ураганами" по мирному населенюю. Один з них потрапив у дитячих сховок. Є загиблі та важкопоранені. Зараз інформація про кількість постраждалих уточнюється,

– сказав він.

За його словами, за останню добу від рук російських напрямків загинуло, як мінімум дві дитини.

Обстріл Охтирки може загрожувати газопроводам України

"Те, що росіяни починають стріляти по Україні крилатими ракетами та "Ураганами" – це несе загрозу не лише військовим та цивільному населенню, а й загрозу для критичної інфраструктури України". – каже Денисенко.

Він звернув увагу, що Охтирка є одним із газових центрів України, і це місце, де знаходиться магістральні газопроводи України. Цу несе загрозу для існування взагалі магістральних газопроводів України.

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