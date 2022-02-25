Міністр закордонних справ зазначив, що МЗС разом з Офісом Генерального прокурора збирає ці та інші матеріали, які невідкладно передасть до Гааги. Про це він повідомив у соцмережах.
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Сьогоднішні атаки Росі на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту,
– вказав Дмитро Кулеба.
Глава Міністерства закордонних справ додав, що агресор обов'язково понесе відповідальність.
Росіяни обстріляли дитсадок
- Війська Росії 25 лютого обстріляли дитячий садочок в Охтирці на Сумщині.
- За попередньою інформацією, поранень зазнали двоє малюків, загинув сторож.
- Окрім цього, постраждали внаслідок атаки ворога 6 дорослих людей.