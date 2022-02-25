Ракета ворога влучила у кормову частину балкера NAMURA QUEEN. Інцидент стався о 12:55 на якірній стоянці №358. Судно прямувало до порту "Южний" під завантаження зерна.

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У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що у NAMURA QUEEN вийшла з ладу частина обладнання. Спалахнула пожежа. Водночас ситуація наразі контрольована. На допомогу рушив буксир P&O STAR.

Також ворог підбив бункеровщик MILLENNIUM SPIRIT, який рухався під прапором Молдови. Наразі зв'язку з судном немає.

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