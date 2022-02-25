Ракета врага попала в кормовую часть балкера NAMURA QUEEN. Инцидент произошел в 12:55 на якорной стоянке №358. Судно следовало в порт Южный под погрузку зерна.
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В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что у NAMURA QUEEN вышла из строя часть оборудования. Вспыхнул пожар. В то же время ситуация пока контролируемая. На помощь двинулся буксир P&O STAR.
Также враг подбил бункеровщик MILLENNIUM SPIRIT, который двигался под флагом Молдовы. Сейчас связи с судном нет.