Ракета врага попала в кормовую часть балкера NAMURA QUEEN. Инцидент произошел в 12:55 на якорной стоянке №358. Судно следовало в порт Южный под погрузку зерна.

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В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что у NAMURA QUEEN вышла из строя часть оборудования. Вспыхнул пожар. В то же время ситуация пока контролируемая. На помощь двинулся буксир P&O STAR.

Также враг подбил бункеровщик MILLENNIUM SPIRIT, который двигался под флагом Молдовы. Сейчас связи с судном нет.

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