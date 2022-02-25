Министр иностранных дел отметил, что МИД вместе с Офисом Генерального прокурора собирает эти и другие материалы, которые безотлагательно передаст в Гаагу. Об этом он сообщил в соцсетях.

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Сегодняшние атаки России на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава,

– указал Дмитрий Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел добавил, что агрессор обязательно понесет ответственность.

Россияне обстреляли детсад

Войска России 25 февраля обстреляли детский сад в Ахтырке Сумской области.

По предварительной информации, ранения получили двое малышей, погиб сторож.

Кроме этого, пострадали в результате атаки врага 6 взрослых людей.