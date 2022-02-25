Російські військові завдали ударів по сховищу та дитячому садку. Про це повідомили у Сумській військові адміністрації.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Внаслідок обстрілів є загиблі та важко поранені. Серед них – діти.
Російські військові продовжують цинічно обстрілювати українські міста. Під ворожий вогонь потрапило місто Охтирка на Сумщині.
Джерело:Суспільне Суми
Російські військові завдали ударів по сховищу та дитячому садку. Про це повідомили у Сумській військові адміністрації.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Внаслідок обстрілів є загиблі та важко поранені. Серед них – діти.